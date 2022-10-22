【丈夫出軌】與小三幽會車cam錄下親密聲音　人夫上庭辯稱︰我們在吃麵

▲ 有人夫與小三車震，車cam錄下親密聲音。

身為妻子當然無法忍受丈夫出軌，台灣就有一名人妻揭發丈夫不忠惡行，對方更與小三幽會。車內的行車記錄儀錄下丈夫與小三的親密「吸吮聲」，正室將二人告上法庭，惟丈夫出庭辯稱，那些聲音只是他們在吃麵的聲音。

錄下車內接吻聲呻吟聲

綜合台灣傳媒報道，高雄一名姓洪的男子與妻子結婚20多年，洪妻數年前起懷疑丈夫出軌，由於質問丈夫不果，於是她決定自己搜證。2021年8月，洪妻翻查丈夫貨車內的行車記錄儀時，發現丈夫曾與一名姓李的女子在車內幽會，行車記錄儀將二人親密過程錄下來。

行車記錄儀錄下二人共聚期間的聲音，包括親密對話，以及疑似接吻聲、呻吟聲。洪妻認為證據確鑿，決定將丈夫與小三告上法庭，並向二人索償60萬台幣（約14.7萬）。

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人夫辯稱只是吃麵聲

近日洪男出庭應訊，他指當時只是與李女在車上傾偈，吃麵、滷蛋等東西而已，堅稱錄得的聲音不是親吻聲，也強調雙方沒有親密行為。至於李女稱她與洪男因工作而認識，聲稱不知對方是有婦之夫，洪男只跟她說自己有小孩，但已離婚。

當地法院調查後，發現行車記錄儀確實聽到洪男與李女的對話，當中包括「親到嘴唇都紅了」、「破皮了啦」、「我有咬到」、「這是吸到有點皮破」。而且期間還夾雜二人的親吻聲、呻吟聲。法院判處洪男需賠償妻子10萬台幣（約2.4萬），李女則不用賠償，全案可上訴。

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責任編輯︰王明芳