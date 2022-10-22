建造業零碳天地首個戶外電動車展 同靚車打卡+試駕迷你電動車

▲ 今次有逾十個電動車參展商參予活動展覽。

如果你是愛車之人，尤其是電動車迷，那絕不能錯過由建造業零碳天地主辦，全港首個戶外電動車展—「零碳天地戶外電動車展」。今次車展不單雲集了多架不同類型的電動車，場內還設有多個再生能源遊戲攤位、STEAM工作坊和座談會等，透過不同的有趣遊戲和體驗，讓大眾可以了解更多有關電動車和零排放的知識。車展於今、明兩日舉行，一於趁着周末，一家大細到建造業零碳天地親身「睇」驗電動車樂趣。

首次展出逾10款不同類型電動車

為推動香港成為低碳城市，建造業零碳天地首次與業界攜手合作舉辦全港首個電動車展，並帶來多款來自不同行業的電動車與市民同樂，希望藉着今次活動，讓市民大眾了解更多零排放和電動車的知識，建造業零碳天地主席符展成(Ivan Fu)表示：「其實今次的電動車展覽三年前已開始構思，我們希望能透過今次的展覽可以教導小朋友和市民大眾了解更多有關電動車的知訊和面貌，所以我們特 別設有不同的遊戲攤位和工作坊。希望一、兩年後電動車展會成為一種常態，建造業零碳天地亦可以恆常地舉辦同類型的車展。」

▲ 建造業零碳天地主席Ivan表示，希望一、兩年後電動車展會成為一種常態，能恆常舉辦車展。

▲ 金城營造集團亦開始加入電動車行列，為工地注入綠色元素。

▲ 復康電動巴士是今次電動車展另一亮點。

今次車展展出的電動車均來自不同「界別」，當中有公共交通工具如城巴推出的全港首架雙層電動巴士、純電智能無障礙小巴、電動輕型復康巴，以及來自建造業界金城營造集團的電動貨車等。當然少不了車迷至愛的電動電單車及最新的Tesla Model 3、Model Y，市民可在寬敞的翠綠草地上與新款車型拍照留念。活動亦邀請了中華電力參與，透過低碳教育攤位，與市民分享充電小知識，繼續推動綠色駕駛。另外，造型得意可愛的電動智能自動車亦會亮相車展，小朋友絕對不能錯過這個打卡機會！

▲ 小牛電動除會展出不同型號的電動電單車外，還會展出便攜式充電裝置。

▲ 城巴推出的首架雙層電動巴士，車上配置了再生制動技術，當車輛制動時，電機會回饋發電，將動能轉化電能並儲存到動力電池以提升續航力。

▲ 可愛外型配上一身酷白，這輛全自動兼零排放的電動智能自動車配備了多種感應器和不同技術，能檢測障礙物、識別交通和道路標誌。

▲ 一直致力改善路邊空氣質素及減少溫室氣體排放的中華電力，在車展中亦設有教育攤位，教導市民有關充電的小知識。

玩STEAM遊戲 一嚐迷你電動車駕駛樂

大人睇車，小朋友則可以到場內多個再生能源遊戲攤位玩遊戲。每位小朋友可獲發遊戲卡一張，每完成一個攤位遊戲便可獲印章一個，只要儲齊8個印章就可以免費參加期間限定的迷你電動車駕駛樂，一嚐駕駛電動車的滋味。小朋友亦可透過不同的再生能源遊戲，認識各種有關環保的知識，寓學習於娛樂。

▲ 小朋友都有機會一嚐駕駛迷迷你電動車的滋味，只要儲齊印花就可免費試駕一次。

致力推動電動車普及 打造綠色智慧城市

提起電動車，很多人第一時間會想到「電動辣跑」Tesla，其實近年不少行業都開始陸續加入「零排放」行列，表示：「今日我們展出了巴士、小巴、復康巴士、金城建造工程車以及不同型號的電單車，已經不再是以前只得私家車，可見現在的生態已經跟以前有不同。我們可以如何在城市發展中配合這些電動車，包括工程車，現在連地 盤車都採用再生能源車，這足以證明我們已經在向低碳城市方向前進。實踐低碳城市已經不再是一個辨論的議題。」

今明兩日亦有不同類型工作坊及講座讓大眾除了可以「睇」驗電動車，亦可以聽到專家分享，更明白了解未來更多方法實踐「零排放」。

零碳天地戶外電動車展

日期：即日起至10月23日（今明兩日）

時間：下午12時半至6時

地點：九龍灣常悅道8號建造業零碳天地

費用：免費入場

活動詳情：

https://bit.ly/ZCPEVehicles

登記連結：https://bit.ly/39bK4Ia

＊活動期間，建造業零碳天地將嚴格遵守防護措施及安全標準，並符合政府最新的防疫政策和安排。

(特約)