【季前賽】姜濤+Ian+Edan+Stanley新劇劇照曝光　另有MIRROR成員驚喜現身【多圖】

▲ 《季前賽》

由姜濤、陳卓賢（Ian）、呂爵安（Edan）、邱士縉（Stanley）、張繼聰、郭嘉駿（193）、梁業（肥仔）、葛綽瑤（Yoyo）、吳啟洋（Phoebus）、葉振弘（Marco）、陳安立主演ViuTV重頭劇《季前賽》將於10月24日周一起首播。

《季前賽》講述以打籃球為題材，現實中十分喜歡打籃球的姜濤、張繼聰今次是二人首次合作拍劇，不過已頗具默契，一停機就會互相打眼色，走到場邊射籃「挑機」。

不過張繼聰坦言感到年齡大，體力不夠對方好：「呢啲咪就係男人嘅對決囉，主要都係意氣之爭啦！我再一次輸比姜濤，但輸得好愉快，不過我澄清我曾經贏過嘅。其實透過呢啲小遊戲，可以增加大家嘅默契，擺翻落部劇度。」

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姜濤恨有兄弟姊妹

至於姜濤面對張繼聰「唇槍舌劍」明顯招架不住，只好尷尬陪笑稱：「亞聰話我『蝦』老人家，只會向『長者』挑戰，原來都係真，我只挑戰過佢同導演，因為隊友太勁啦！其實我地都係做返自己，全部人都鍾意打波，所以埋位隨時都Ready好。」

而姜濤同劇中飾演其弟弟的小演員，雖然年紀有十多年差距，但二人份外投契，姜濤說：「呢個小朋友係我戲中嘅細佬，佢仲話係戲外都想做我細佬，其實我都好想有個細佬，因為我冇兄弟姊妹。尋日我IG有Message話聽日見，以為係佢媽咪，原來係佢自己PM我，真係好識做！」

姜濤表示，未來想有小朋友，但係睇見佢地啲功課就投晒降，他指：「依家我都唔係好識佢地啲功課，都唔知依家教緊咩喇，我都唔記得晒。佢口中話緊張，但係現實其實好Chill嘅，反而令我緊張，因為佢反應比我快，所以係佢教返我做戲。」

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Anson Lo驚喜現身

另外，《季前賽》劇照亦在今日（10月22日）進一步曝光，當中發現劇中除有4位MIRROR成員姜濤、Ian、Edan、Stanley演出外，尚有隱藏人物。

原來還有教主盧瀚霆（Anson Lo）參與演出，不過應屬客串，他將在第3集登場，神徒屆時便要留意了。

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