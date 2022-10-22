【搶人才】尊子漫畫譏諷高才通簽證　孫玉菡不點名批評：何解有人不盡不實挖苦香港

▲ 尊子漫畫。

政府發表新一期的施政報告，當中推出諸多搶人才政策，引發社會熱議。漫畫家尊子早前也在報章發表相關作品，漫畫呼應施政報告「搶人才」的主題，顯示一招聘廣告寫有「急聘世界級人才 薪高糧準 接受苛政管治者優先錄用」。

勞工及福利局局長孫玉菡昨日(21日)在官方社交平台發文，不點名批評《明報》的「尊子漫畫」專欄，指其今日一幅漫畫諷刺「高端人才通行證計劃」，竟然以「苛政」作為招聘的「賣點」，荒謬且嚴重偏離事實，這種自以為幽默的表述只會損害香港形象。孫玉菡反問：「何解有人要妄自菲薄，不盡不實地挖苦香港這個自己的家呢？」



孫玉菡在帖文中表示，行政長官星期三發表了任內首份《施政報告》，推出一系列「搶人才」、「搶企業」的措施，其中「高端人才通行證計劃」引起社會的熱烈討論和外國傳媒的廣泛關注。他說，在求才若渴之際，更應該對外大力宣傳，吸引人才來港，為經濟復蘇儲備資源。然而，「我留意到今日有報章刊載漫畫，竟然以「苛政」作為招聘的「賣點」，荒謬且嚴重偏離事實，這種自以為幽默的表述只會損害香港形象。最讓我百思不得其解的，是香港正處由治及興的關鍵節點，正正需要社會上下團結一心，凝聚力量「為香港謀發展」。何解有人要妄自菲薄，不盡不實地挖苦香港這個自己的家呢？」

孫玉菡重申「高才通」計劃，是突破固有思維、開放、簡便的新措施，旨在為香港盡量吸納人才。



《明報》的「尊子漫畫」在本月11日亦遭警方發信，指該專欄一幅漫畫描述穿上防暴裝備的警員處理學校求助個案，可能令讀者對警方產生錯誤觀感，同時亦可能令讀者連繫到該報有關「荃灣聖芳濟中學事件」的報道，使讀者誤解該校報警的原因，對此表達強烈關注。

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記者：袁澍