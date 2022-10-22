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【豪門媳婦】重提何猷君大陣仗求婚感不滿　奚夢瑤無奈：策劃得特別爛

娛樂 16:54 2022/10/22

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已故賭王何鴻燊的四房兒子何猷君於2019年向內地名模奚夢瑤求婚，至今已誕下一對子女組成四口之家。近日奚夢瑤參演內地綜藝節目《做家務的男人4》，重提當年老公策劃的超大陣仗求婚。

當年何猷君的求婚過程成為熱話，雖然順利娶得美人歸，但卻被網民狠評指非常俗氣又誇張，而奚夢瑤亦有細看網民的留言，並直指老公：「策劃得特別爛。」

【賭王孫女】奚夢瑤宣布平安誕第二胎　何猷君再當爸爸：我們的掌上明珠

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在最新一集《做家務的男人4》中，奚夢瑤與其他嘉賓圍坐在餐桌，其中一位提起要為她準備一個會讓她心動的生日會，坐在對面的魏大勛就笑言：「整那些歪門邪道」，眾人一起大笑起來。

接著奚夢瑤主稀提起當年何猷君為她準備的求婚計劃：「因為我老公的求婚策劃得特別爛，然後他們就覺得很好笑，就想讓你們策劃一個好一點的。」有嘉賓則笑言可能看過他們準備的，反而覺得老公準備的更好。

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大型求婚計劃

何猷君因為參加內地真人騷《愛的時差》而戀上奚夢瑤，2019年5月何猷君於四太所投資的物業、上海尚嘉中心精心策劃一場巨大的求婚儀式，封起中庭及其他三層樓，並以99,999朵玫瑰做現場布置。

場中央有一個設有巨型銀幕的城堡造型大舞台，城堡周圍插著代表奚夢瑤的「M」字旗幟，場地更有以玫瑰花拼湊成心型拱門，旁邊設有「I Love You」字樣的裝飾。

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熱愛電競的何猷君則化身瑪利奧，上演救出公主奚夢瑤的戲碼，又換上背心曬肌肉彈唱謝霆鋒的《活着Viva》，接連換上白色西裝跪地求婚。當時奚夢瑤默默配合整場求婚騷，並在最後答應了何猷君的求婚。

當時這場求婚計劃引起廣泛討論，認為佈置和安排都過份誇張、欠缺品味，雖然奚夢瑤對求婚有所「投訴」，但她曾在訪問中提及：「我嫁的不是豪門，我嫁的是愛情，如果沒有愛情，甚麼樣的豪門我都不想進去，真的！」確認她對何猷君的心。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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