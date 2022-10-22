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政府擬每年辦「香港青年節」被質疑抄橋？　區議員：民間早於2018年發起、歡迎合作

政治 17:00 2022/10/22

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民間機構在2018年舉辦首屆「香港青年節」，時任民政事務局局長劉江華曾出席活動，民政局當時更曾在社交專頁發帖文介紹。（香港青年節Facebook）

《施政報告》提出，明年起每年舉辦「香港青年節」。荃灣區議員劉卓裕透露，「香港青年節」早在2018年已由民間發起，新一屆籌辦工作在兩個月已開始，暫時計劃明年3月份舉行，歡迎政府聯絡他們合作。

特首李家超本周三發表首份《施政報告》時公布，政府明年開始每年舉辦「香港青年節」，邀請社會各界共同舉行各式各樣活動，凝聚青年並協助他們發展潛能、增進知識、交流經驗等。不過，劉卓裕表示，有民間機構早在2018年，已舉辦首屆「香港青年節」，時任政務司司長張建宗等官員，當時亦有出席活動。

翻查「香港青年節 Hong Kong Youth Festival」社交網站專頁的帖文，當年活動在2018年12月舉行，包括跨媒體戶外實景音樂會、青年經濟高峰會，以及體育嘉年華，時任民政事務局局長劉江華、時任教育局副局長蔡若蓮亦曾出席活動，民政局當時更曾在社交專頁發帖文介紹。

時任教育局副局長蔡若蓮亦曾出席當年活動。（香港青年節Facebook）

當時有份參與籌辦工作的劉卓裕透露，由於社會運動及疫情因素，「香港青年節」過去3年均停辦，但今年則已計劃復辦活動，籌辦工作早在兩個月已開始，聯絡了一些非政府組織合作，暫時計劃明年3月份舉行，預計規模會較2018年時更大。

他相信，政府在制定《施政報告》時，未必知道民間亦有舉辦「香港青年節」，歡迎政府聯絡他們合作。

李家超在《施政報告》公布，政府明年開始每年舉辦「香港青年節」，邀請社會各界共同舉行各式各樣活動，凝聚青年並協助他們發展潛能、增進知識、交流經驗等。

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撰文 : 傅流螢

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