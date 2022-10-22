【慳錢大法】單親港媽$5000淘地台連雙人床　為慳安裝費花幾日獨力逐塊板砌

▲ 有單親港媽用$5000淘地台連雙人床，為慳錢自行抬上樓及安裝。

單親媽媽獨力照顧孩子，擔子很大，所以寧願辛苦自己也想慳得1蚊得1蚊！日前有一名單親港媽，用$5,000淘寶地台連雙人床，不過她為了慳錢不惜走11轉將家俬抬上樓，就連安裝也親力親為，獨自逐塊板砌，最終花了幾日時間才完成，她無奈表示「因為窮」。

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該名單親港媽，日前（19日）於Facebook群組「淘寶開心share」發帖，表示自己與兒子同住，早前花了$5,000於淘寶訂造了地台連雙人床，包運費到港，但不上樓只在地面交收，由於傢俬體積甚大，她要找兩位朋友幫忙搬上樓，前後走了11轉，非常辛苦，

搵咗個朋友兩個人搬，搬咗11轉，搬到我哋死死吓。

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自己安裝 自己開孔

除了要自行搬上樓外，單親媽更要獨力安裝，而且貨品沒有附上任何說明書或安裝圖，但為了節省安裝費用，惟有靠估也不願請師傅安裝。而該地台非常複雜，設有一個個大小不一的格櫃及一個升降台，需要逐塊板砌外，部分板塊的螺絲位置更需要自己開孔，對沒有安裝經驗的單親媽來說是個極大挑戰。她最終花了幾日時間才可以完成，對成果甚為滿意，單親媽坦承「因為窮」才要自行安裝，

師父裝當然好好多，不過有時啲嘢係，窮嘅咪要諗辦法用最少嘅錢做到自己想要嘅嘢。

其實單親媽選用這個地台，是希望有更多的時間和兒子相處，母子可一同看電視，

一人一間房係會令到個個都困喺房唔出嚟，咁當然阿仔都有房嘅。

帖文一出，引起熱議，單親港媽獲網民大讚「神奇女俠」深表佩服，認為獨力安裝地台雙人床並非易事，「一個女人自己裝好叻」、「我都係自己砌地台，但冇你咁勁抬埋上樓，建議你買個小米電批，唔係扭到手指都爆」、「點解人哋啲老婆咁叻」。

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責任編輯︰王明芳