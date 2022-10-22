【兩台大戰】「反骨琪」受辱精華片直逼62萬點擊　《美麗戰場》下周加重料迎戰《季前賽》

TVB台慶劇《美麗戰場》，下周殺入結局周，劇中重要情節包括蔣家旻飾演的「反骨琪」一晚連食兩巴大快人心、「反骨琪」撥走救命藥丸致勝哥（杜燕歌飾）失救、林小美（陳曉華飾）慘遭渣男裕進背叛兼連環摑、「反骨琪」惡有惡報被威爺性侵等亦成功惹起熱討。

結局周將會有更多高潮，準備迎戰友台ViuTV將於下周推出，以MIRROR成員姜濤、陳卓賢（Ian）、呂爵安（Edan）、邱士縉（Stanley）作主打的《季前賽》。

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《美麗戰場》，自播出後引發無數迴響，除了劇中演員蔣家旻、楊卓娜、樊亦敏、林盛斌、李成昌、丁子朗、關嘉敏等先後彈出，下周殺入結局周，由蔣家旻飾演的「反骨琪」帶領劇中多段重要情節，成功引起網民熱討。

《美麗戰場》首播當日已以20,000搜尋佳績登上Google Trend榜首，昨日「反骨琪」蔣家旻亦憑遭性侵戲再度勇奪Google Trend第一名。

《美麗戰場》的迴響亦反映在多項數據上，過去三個星期，已播出15集的《美麗戰場》前後發布了30段每集精華及加長版精華影片（截至今早九點半，不計算花絮片），單計官方臉書，相關點擊總次數已衝破433萬，以「反骨琪」為主角的第2集精華—「害人不倦」，累積點擊次數逾57.7萬，之前一直高踞點擊次數榜首。

但隨著以「反骨琪」害人終害己慘遭性侵為主題的第14集精華—「慘遭迷姦」誕生，榜首位置才再有變動，14集精華片段截至今早9點半已衝破61.5萬，「反骨琪」自己打低自己成為劇集新任「點擊王」。

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一言藏不可告人秘密？

《美麗戰場》昨晚一集焦點落回一言Sir（陳山聰飾）及家寶（陳瀅飾）身上。

盛傳結局周將終極黑化的家寶，昨晚依然表現善良，反觀其經理人一言卻性情大變，向來對家寶疼愛有加的他因為一件小事大暴走，當眾發脾氣之餘，又在褓母車上呼喝家寶。

觀乎下集預告，一言更因家寶與富家子龐振宇（方力申飾）戀情曝光再度跳掣，二人關係愈趨緊張。對於一言忽然轉性網民大感好奇，紛紛揣測背後原因，懷疑他對家寶因愛成恨之餘，更有網民直指一言應藏有不可告人的秘密。

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與陳瀅關係破裂

談到一言Sir，山聰受訪時透露是他之前從未演過的角色，笑指有因想更進入狀態而刻意回憶昔日與金牌經理人Paco（黃柏高）喝酒聊天的日子：「我個角色有少少係向Paco致敬，雖然我拍嗰時唔係真飲（酒），但我都會盡量捉番一啲同Paco飲酒嘅感覺，希望Paco睇咗唔會嬲我。」

山聰又透露結局周將會有一場極之精彩的高難度衝突戲：「係尾聲我同陳瀅關係破裂嘅戲，嗰場戲係兩部cam一take過，兩take就完成咗。葉導佢係咁將啲長對白畀晒我，同埋成日要我一take過演成場戲，但我Enjoy嘅。」

至於陳瀅則獲讚古裝Look更好看，於官方社交網釋出的相關拍攝花絮，陳瀅不但十分適合古裝扮相。

而且拍動作場面亦是有板有眼，更能一下子將腳抬得極高，好身手程度吸引在旁的葉念琛拍照留念。

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