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【0+3】港人急「返鄉下」飛日本全程聽BB喊聲　批父母不應帶2歲以下幼兒旅行

育兒經 19:26 2022/10/22

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有港人飛日本全程聽BB喊聲，批評父母旅行不應帶2歲以下幼兒。

政府放寬入境檢疫措施至「0+3」後帶動旅遊，不少港人急急「返鄉下」。有網民日前於網上討論區稱，在飛往日本的航班上全程聽到BB喊聲，令他覺得非常困擾。他不解為何父母要帶2歲以下幼兒去旅行，在飛機上未能安撫他們的情緒，以致影響其他乘客。

不滿父母懶理BB狂喊

該名網民於周四（20日）在「連登討論區」，以「帶兩歲以下嘅BB去旅行都唔知咩嘢心態」為題發帖文，分享自己在飛機上的經歷，遇上有BB「由上機喊到落機」，他批評小孩的父母卻懶理︰

兩公婆就喺度傾落機要去邊度check in，去邊度食嘢，嘈到拆天咁。

正當他以為落機後可以清靜了，怎知他跟這家人乘坐同一班巴士去長野。

最新影片︰

網民︰唔帶你幫我湊？

帖文引來不少網民熱議，意見兩極，有人認為在飛機上全程聽BB喊聲，實在太痛苦，尤其是長途機，旅遊的美好心情被一掃而空。有網民留言，「好怕有BB同一班機，只可以話你黑仔」、「你唔顧啲乘客都理下自己小朋友感受」、「你自己要生點解要迫人受返」、「我都唔明白點解可以由得佢喊」。

另外，有網民卻認為樓主無理，不能因幼兒哭泣而不讓他們搭飛機，等同是否不應讓他們出街一樣，而且幼兒難以控制情緒。有人指責樓主「要靜就搭私人飛機啦」，反問他「唔帶你幫我湊？」、「你兩歲嗰陣控制到自己情緒？」。

點擊睇更多網民意見︰

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責任編輯︰王明芳

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