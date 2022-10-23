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【安仔復出】4年前跟黃心穎保良騷拖手合唱　許志安不怕被翻黑歷史：過咗去就過去

娛樂 11:11 2022/10/23

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許志安亮相保良騷。

許志安自三年前爆出「安心事件」後，形象插水，暫停一切工作。近日安仔遂步復出，繼早前舉行網上音樂會「試水溫」後，日前更錄影ViuTV節目《CHILL CLUB》。

在昨晚（10月22日）許志安亮相TVB籌款節目《星光熠熠耀保良》，於2018年安仔便與黃心穎於保良騷拖手合唱，翌年即爆出車廂激吻「安心事件」。事過境遷，安仔昨晚表示不怕被翻炒黑歷史，表示：「過咗去就過去。」

【安仔復出】Eric Kwok為許志安度身訂造新歌　安仔承諾：成為一個更好的自己

許志安獻唱新歌。（電視截圖）

安仔現身保良騷

許志安於保良騷獻唱新歌《人與人之間》和《一步一生》，安仔相隔5年再現身TVB，他稱沒有不習慣，重遇一班幕後工作人員，大家一起傾起養生話題。

在4年前許志安跟黃心穎於《保良》合唱，二人在台上手拖手獻唱歌曲《會過去的》，當時已默契十足，不時情深對望，最後更以擁抱作結。

問及再度亮相保良騷，可擔心被網民重提舊事，安仔表示無需要想太多，過了去就讓它過去，他着重這一刻這一秒，安仔續說抱正面心態，由此刻開始會盡百分之二百努力做好自己，他說：「過咗去就過去。」

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【重投樂壇】許志安開網上音樂會推出新歌　早表明與黃心穎斷絕來往

對於現場有歌迷支持自己，安仔坦言非常感動，他會好好珍惜，至於會否舉行粉絲聚會，安仔謂早排曾有此構想，但因為工作關係而擱置。

問到會否舉行線上音樂會，安仔稱暫時未有計劃，希望累積多些新歌再作決定，不過他訂立目標希望明年上半年可推出EP。安仔更稱遂步復工，也獲得太太Sammi的支持。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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