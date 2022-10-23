【交通意外】 新娘潭路現致命車禍　警方呼籲市民提供資料

▲ （警方圖片）

新娘潭再現致命車禍，今日（23日）早上9時左右，一輛電單車在大埔新娘潭路近涌背對開翻車，鐵騎士倒地昏迷，途經人士報警求助，由救護車送院搶救，惜告不治。

據車Cam片段，有途經人士即場替事主急救，不斷心外壓，但毫無反應，肇事電單車則橫亘來回線中間，油缸漏油。受交通意外影響，新娘潭路來回方向近涌背一度全線封閉。

警方表示，今日 (10月23日) 早上約九時，一名34歲男子駕駛電單車沿新娘潭路往沙頭角方向行駛。當駛至近大美督原水抽水站時，疑因前方私家車切線，電單車司機失去平衡倒地後撞向路邊大樹。男司機頭部嚴重受傷，被送往醫院後證實死亡。



警方以涉嫌「危險駕駛導致他人死亡」罪拘捕涉案私家車司機，並由新界北總區交通部特別調查隊跟進調查。



警方呼籲市民，如目睹意外發生經過或有相關資料提供，請致電3661 3800 與調查人員聯絡。

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記者：陳麗娜