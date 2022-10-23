【維港泳】競賽組臨近終點發生「游錯方向」小插曲　無阻18歲港隊小將首奪冠

▲ 男子組冠軍郭俊希。（李榮忠攝）

早前曾一度考慮取消的「新世界維港泳」今（23日）順利舉行，一千多名健兒早上相繼由灣仔金紫荊游到尖沙咀星光大道。第3次參賽18歲的香港泳隊成員郭俊希，今年以14分25秒6在競賽組首名抵達終點。

維港泳分為「競賽組」和「優悠組」兩組，今年名額仍維持在1,500個，賽道續用由上年起開始沿用的新路綫，由灣仔金紫荊廣場公眾碼頭出發，以尖沙咀星光大道為終點。

「競賽組」在早上7時開賽，由港隊成員郭俊希以14分25秒6首名抵達終點，但臨近衝綫時發生了游錯方向的小插曲，不過無阻他奪下自己首個維港泳冠軍。他賽後接受訪問表示，心情既緊張又興奮，認為相較去年12月當時維港風高浪急及水溫低，而今日天氣適合游泳，沒有陽光之餘，水流並不急促。

對於在終點前的小插曲，郭俊希指自己上年參賽時在開始已經游錯方向，導致最後只得第3名，故今年提前到尖沙咀和灣仔兩側視察做好部署，惟臨近終點時，容易看不到終點，幸好最後在工作人員指示下，加速衝綫。

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女子競賽組亦由港隊成員21歲的黃靖琳以15分11秒4奪得冠軍，她奪冠的過程同樣亦有波折。她指在比賽起初落水時太擠迫，已經落後不少，到中段「見到好多橙帽喺前面」，於是繼續落力向前游，對於奪得冠軍感開心。對於比賽各項防疫措施，她認為當然有一定情況的不方便，但是因為了保障所有人的健康是可以理解。

體育專員楊德強表示，對於今日比賽安排十分滿意，對於放寬人數限制方面，他相信隨着疫情平穩，有信心能逐步放寬。對於有國際賽事選擇移師其他地方舉辦，他指陸續有大型賽事在香港舉辦，各總會都有積極聯絡申辦國際賽事，並計劃在下年舉辦，他相信下年會比今年舉辦更多的國際賽事。

中國香港游泳總會會長王敏超表示，受位於南海的熱帶低氣壓影響，昨日佈置場地擔心天氣突變，幸好今日天公造美，能夠順利舉行比賽。他期望隨着疫情緩和，未來能重回疫情前4,000多個的名額。

今年一共有1,203名選手到場參賽，約有10人因為抽筋不適，需要上救生艇，1人需要送院治理，有一人今早快測陽性，未有到比賽場地。

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記者：李榮忠