【公屋難題】港婦等8年首派深水埗白田邨　難接受「自然身故」單位拒絕︰陰影太大

▲ 一名港婦等足8年首派深水埗白田邨單位，但因上一手住戶「自然身故」而拒絕。

現時公屋輪候時間為平均6年，想縮短輪候時間，除非接受「凶宅」等問題單位。一名港婦在社交平台發文，自言輪候公屋已8年，近日終獲首派深水埗白田邨一個高層單位，惟單位上一手住客在屋內自然身故，她表示「陰影太大」，無法接受。

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自稱快將接近長者年齡的港婦，日前在facebook群組「香港公營房屋討論區（FB版）」發文，指自己輪候公屋8年，最近終於獲首派至白田邨運田樓一個1至2人高層單位，惟信件列明是問題單位。

她收到配房通知信翌日，到白田邨附近視察環境，她讚揚該處交通方便，步行6至7分鐘即達石硤尾站。而運田樓鄰近盲人輔導會及區內中學，樓高28層，每層9個單位，全部都是1至2人單位，單位面積約187呎。

其後她向屋邨職員查詢，得悉其所分配的屬「自然身故」單位，即有人在單位內過身，並非兇殺或自殺事故。不過，她表示由於「陰影太大，接受不到」，拒絕是次配房機會。

網民嘆錯失機會︰好住先自然身故

帖文一出大批網民嘆樓主錯失機會，認為自然身故單位其實沒大問題，並讚揚白田邨地理位置好，能獲派市區公屋的高層單位實屬難得，「自然就唔怕，自殺同謀殺先唔好啫」、「白田邨可以考慮吓」、「其實好住先會自然身故，安祥咁喺屋企走都算好難得了」；另有網民也支持樓主的做法，過多一年排老年隊好快有單位。

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根據房署資料顯示，透過「特快公屋編配計劃」，符合資格的申請者將可獲得提早入住公屋單位的機會，但大部分都是受歡迎程度較低的公屋單位，包括靠近垃圾房、自然身故、意外死亡、曾發生自殺或兇殺案，或前住戶曾發生追討欠債事件、受水平略高噪音影響、曾受如白蟻等蟲患影響等問題。

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責任編輯︰王明芳