【強制檢測】】74幢大廈納強檢 大角咀凱帆軒、將軍澳天晉日鑽海、彩明苑彩楊閣上榜【附名單】
社會 11:41 2022/10/23
政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於10月16日至10月22日期間，曾身處54個指明地方超過2小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在10月23日或10月24日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】
陽性檢測個案曾到訪的地點
- 牛頭角彩福邨彩和樓
- 黃大仙啟德花園 4 座
- 大角咀中匯街 3 號中和樓
- 屯門兆康苑兆欣閣
- 沙田愉翠苑愉頌閣
- 油塘油美苑潤美閣
- 粉嶺榮輝中心 1 座
- 粉嶺昌盛苑昌潤閣
- 九龍塘太子道西 245-247 號僑苑大廈
- 北角堡壘街28-34A號寶翠 洋樓
- 葵涌寶星中心 C 座
- 荃灣愉景新城 1 座
- 鴨脷洲漁安苑銀安閣
- 馬鞍山富寶花園 2 座
- 葵涌葵興邨興國樓
- 大埔天賦海灣 2 座
- 九龍塘亞皆老街 138-140 號翠華大廈 2 期
- 上環文咸東街 35-43 號文 華大廈
- 屯門冠峰園 1 座
- 柴灣杏花邨 18 座
- 西營盤毓明閣 2 座
- 將軍澳天晉日鑽海
- 葵涌月海灣 1 座
- 大角咀凱帆軒 2 座
- 紅磡海逸豪園 6 座
- 柴灣新翠花園 1 座
- 葵涌寧峰苑朗峰閣
- 青衣青華苑華欣閣
- 屯門兆麟苑貴麟閣
- 長沙灣昇悅居 3 座
- 將軍澳彩明苑彩楊閣
- 東涌藍天海岸 3 座
- 銅鑼灣大坑道70 號大寶閣
- 上水奕翠園 2 座
- 北角富豪閣 1 座
- 柴灣杏花邨 20 座
- 屯門兆安苑定樂閣
- 屯門翠林花園 E 座
- 馬鞍山雅典居 10 座
- 九龍城聯合道 152-180 號 聯合大樓
- 石硤尾偉智里 2 號金玉大 廈
- 荃灣怡景園 1 座
- 跑馬地樂翠台 A 座
- 上水威尼斯花園 2 座
- 土瓜灣旭日街 9 號港圖灣
- 沙田偉華中心 2 座
- 荃灣福來邨永隆樓
- 牛頭角宏光樓 C 座
- 鰂魚涌太古城太湖閣
- 鰂魚涌太古城鳳山閣
- 石硤尾白田邨裕田樓
- 西灣河嘉亨灣 3 座
- 北角英皇道 933 號御皇臺
- 薄扶林置富花園富麗苑
- 觀塘康濤閣 A 座
- 元朗壽富街60號好順福大 廈
- 馬鞍山聽濤雅苑 3 座
- 葵涌新葵芳花園 E 座
- 荃灣梨木樹二邨柏樹樓
- 銅鑼灣銅鑼灣道 33 號 Yoo Residence
- 葵涌新葵芳花園 A 座
- 荃灣韻濤居 B 座
- 屯門美樂花園 2 座
- 茶果嶺麗港城 34 座
- 葵涌浩景臺 2 座
- 粉嶺花都廣場 1 座
- 北角城市花園 1 座
- 元朗新時代廣場 1 座
- 藍田康田苑祈康閣
污水樣本檢測呈陽性的地點
- 筲箕灣耀東邨耀富樓
- 天水圍俊宏軒 7 座
- 馬鞍山馬鞍山中心 1 座
- 秀茂坪秀茂坪邨秀明樓
- 大埔菁泉雅居 A 及 B 座
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責任編輯：陳麗娜