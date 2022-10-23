【強制檢測】74幢大廈納強檢　大角咀凱帆軒、將軍澳天晉日鑽海、彩明苑彩楊閣上榜【附名單】

▲ 74幢大廈納強檢，大角咀凱帆軒、將軍澳天晉日鑽海、彩明苑彩楊閣上榜。

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於10月16日至10月22日期間，曾身處54個指明地方超過2小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在10月23日或10月24日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】

陽性檢測個案曾到訪的地點

牛頭角彩福邨彩和樓

黃大仙啟德花園 4 座

大角咀中匯街 3 號中和樓

屯門兆康苑兆欣閣

沙田愉翠苑愉頌閣

油塘油美苑潤美閣

粉嶺榮輝中心 1 座

粉嶺昌盛苑昌潤閣

九龍塘太子道西 245-247 號僑苑大廈

北角堡壘街28-34A號寶翠 洋樓

葵涌寶星中心 C 座

荃灣愉景新城 1 座

鴨脷洲漁安苑銀安閣

馬鞍山富寶花園 2 座

葵涌葵興邨興國樓

大埔天賦海灣 2 座

九龍塘亞皆老街 138-140 號翠華大廈 2 期

上環文咸東街 35-43 號文 華大廈

屯門冠峰園 1 座

柴灣杏花邨 18 座

西營盤毓明閣 2 座

將軍澳天晉日鑽海

葵涌月海灣 1 座

大角咀凱帆軒 2 座

紅磡海逸豪園 6 座

柴灣新翠花園 1 座

葵涌寧峰苑朗峰閣

青衣青華苑華欣閣

屯門兆麟苑貴麟閣

長沙灣昇悅居 3 座

將軍澳彩明苑彩楊閣

東涌藍天海岸 3 座

銅鑼灣大坑道70 號大寶閣

上水奕翠園 2 座

北角富豪閣 1 座

柴灣杏花邨 20 座

屯門兆安苑定樂閣

屯門翠林花園 E 座

馬鞍山雅典居 10 座

九龍城聯合道 152-180 號 聯合大樓

石硤尾偉智里 2 號金玉大 廈

荃灣怡景園 1 座

跑馬地樂翠台 A 座

上水威尼斯花園 2 座

土瓜灣旭日街 9 號港圖灣

沙田偉華中心 2 座

荃灣福來邨永隆樓

牛頭角宏光樓 C 座

鰂魚涌太古城太湖閣

鰂魚涌太古城鳳山閣

石硤尾白田邨裕田樓

西灣河嘉亨灣 3 座

北角英皇道 933 號御皇臺

薄扶林置富花園富麗苑

觀塘康濤閣 A 座

元朗壽富街60號好順福大 廈

馬鞍山聽濤雅苑 3 座

葵涌新葵芳花園 E 座

荃灣梨木樹二邨柏樹樓

銅鑼灣銅鑼灣道 33 號 Yoo Residence

葵涌新葵芳花園 A 座

荃灣韻濤居 B 座

屯門美樂花園 2 座

茶果嶺麗港城 34 座

葵涌浩景臺 2 座

粉嶺花都廣場 1 座

北角城市花園 1 座

元朗新時代廣場 1 座

藍田康田苑祈康閣

污水樣本檢測呈陽性的地點

筲箕灣耀東邨耀富樓

天水圍俊宏軒 7 座

馬鞍山馬鞍山中心 1 座

秀茂坪秀茂坪邨秀明樓

大埔菁泉雅居 A 及 B 座

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責任編輯：陳麗娜