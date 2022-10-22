《飯戲攻心》票房勢衝7000萬元　黃子華張繼聰爭公開泳衣照

▲ （左起）陳湛文、張繼聰、黃子華、陳詠燊、鄧麗欣、王菀之、林明禎。

由黃子華、鄧麗欣 (Stephy）、張繼聰、王菀之 (lvana）、林明禎及陳湛文主演，陳詠燊（Sunny）執導及編劇的電影《飯戲攻心》，票房節節上升，截至今日（10月22日）為止，《飯戲攻心》票房已衝破6,800萬元。

而且，《飯戲攻心》入場人次超過100萬，上畫45日當中有42日均為票房冠軍，同時為最快達6800萬的港產片，登上香港史上港產片票房第二位。

為答謝廣大觀眾，林明禎特意從馬來西亞飛回來香港，6位主演首次破天荒齊人真身出席公開活動，於YOHO MALL與大眾見面兼玩遊戲。

活動開始時嘉賓一同刺穿氣球裝置，寓意票房勢如破竹，繼續場場爆滿，勢破7,000 萬！現場氣氛澎湃，為活動揭開序幕。

▲ （左起）陳湛文、張繼聰、王菀之。

當中阿聰就講到若票房破7,000萬元自己都有準備，他笑言：「我有比Stephy更勁的泳衣照，比她所拍的更遠，可以考大家眼力。」一旁的子華即時回應：「我都有同類照片，記得有次去泰國旅行，影到好似香港影過去泰國一樣。」引起全場大笑。

台上一眾演員除了跟現場觀眾大玩問答遊戲送禮物外，現場7位「米粉」fans 更為「飯團」準備了家書，並由「飯團」家人互相讀出感動內心的家書，場面既搞笑感人！而且24日便是三佬的40歲生日，大家準備了蛋糕跟他慶祝之餘，全場合唱生日歌，令他既驚喜又開心。

▲ （左起）張繼聰、黃子華、陳詠燊。

對於《飯戲攻心》有如此好的成績，眾人均表示全靠觀眾落力支持，而「飯團」亦在這短短的兩、三個月內，共跑了超過200場謝票紀錄，更笑言創下他們謝票場數紀錄。但有幸在香港喜劇電影史上的里程碑上寫下新一筆，的確令人相當振奮，希望原班人馬能夠開拍《飯戲攻心2.0》，好讓一眾觀眾朋友再有好戲睇。



最後Sunny向大家公佈好消息，他說：「《飯戲攻心》票房已將近7,000萬，非常感謝所有入場支持的觀眾朋友，我會非常用心度劇本，經歷過今次之後，大家真的似是一家人，希望可以再下一城，再拍更多好戲答謝大家。」

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