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【非法賣淫】警觀塘破2淫窟7女1男被捕　另搗2間疑無牌按摩院拘5本地女

社會 11:59 2022/10/23

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警觀塘破2淫窟7女1男被捕，另搗2間疑無牌按摩院拘5本地女。（警方提供）

秀茂坪警區特別職務隊及刑事部根據線報及經深入調查後，昨日（22日）下午進行代號「映月」（MOONIMAGE）的打擊非法賣淫行動，突擊搜查觀塘區康寧道一帶多個單位，搗破兩間懷疑賣淫場所及兩間懷疑無牌按摩院。
 
行動中，兩名分別為45及53歲本地女子，涉嫌「管理賣淫場所」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）被捕。另外，三名本地女子，年齡介乎44至54歲，涉嫌「協助管理賣淫場所」被捕，其中3名被捕女子及另外兩女一男的顧客，年齡介乎40至76歲，亦涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），人員遂向他們發出共六張違反相關防疫規例的定額罰款通知書。
 
另外，人員亦搗破兩間懷疑無牌按摩院，並拘捕5名本地女子，年齡介乎43歲至57歲，分別涉嫌「經營無牌按摩院」及「協助管理無牌按摩院」。
 
行動中，人員檢獲一批證物，包括現金約1.5萬元、按摩油及床單等。所有被捕人現正被扣留調查。警方行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。秀茂坪警區會繼續留意有關情況及進行情報搜集，打擊非法賣淫活動罪行。
 
警方亦提醒市民，根據《刑事罪行條例》（香港法例第200章）第139條，任何人將任何處所、船隻或地方經營作賣淫場所，或管理／協助管理，或以其他方式掌管/控制經營作賣淫場所的處所、船隻或地方，即屬違法，一經簡易程序定罪，最高可處監禁三年；經公訴程序定罪，最高可處監禁十年。另外，任何人身為處所的擁有人或租客或其代理人將處所全部或部分出租，而知道其全部或部分將經營作賣淫場所；或如處所全部或部分已用作賣淫場所，故意參其繼續作此用途，亦同違法，一經定罪，可被判監7年。

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責任編輯：陳麗娜

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