【野蠻乘客】西裝男搭小巴遭司機趕落車　全程爆粗辱罵司機車Cam片揭真相

▲ 西裝男搭小巴遭司機趕落車，全程爆粗辱罵司機，車Cam片揭真相。

小巴座位有限，又不設企位，人多時少不免上車後又被趕下車，等下一班次。有網民於facebook群組發文，公開一條小巴車cam片段：有男乘客就此類事件投訴小巴司機，指司機無理地要求先上車乘客下車，讓位給後上車的女乘客，更指司機用粗言穢語辱罵自己。結果，影片內容卻完全與男乘客的投訴不符，揭男乘客「老屈」司機，引起網民熱議。

最新影片：

有網民於facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」分享一則YouTube頻道「Cam MiniBus」公開的小巴車cam影片，片段指有男子日前向運輸署投訴，表示自己在9月30日於長康邨康順樓小巴站，登上一輛新界專線小巴，坐下後正找零錢準備付車資，排在後面的女乘客上車拍八達通後發現車上已無座位，司機隨即呼喝要求男乘客下車，讓位給女乘客。男子與司機理論，反被司機指罵；該男子事後向運輸署投訴該名司機態度惡劣。

不過，在公開的車cam影片中，事實卻反映與男子投訴完全相反的版本，實屬「乘客老屈司機」。根據影片所見，事件中的女乘客先上車並拍八達通付車資，正走入小巴後方找座位。而事件中的男乘客穿著西裝、戴眼鏡，看似斯文，排在隊伍的最後上車，張望車內座位後，在未有付車資情況下，坐下在車內唯一剩餘的車頭空位。

同時間，先上車的女乘客發現後方座位已滿，正轉過頭打算坐車頭處空位，卻已被西裝男霸佔，兩人四目相對，十分尷尬。司機見狀便請尚未付車資的西裝男下車，讓位給先上車、已付車資的女乘客。

怎料，西裝男反駁司機指自己才是先上車的乘客，司機即表示「佢先㗎」，但西裝男絲毫不讓步，僵持之下，司機無奈先開車，叫女乘客「企一陣」。行駛途中，西裝男不斷有微言，但司機未有理會。到站後有乘客下車，被迫罰企的女乘客這時才有位坐下。

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全程粗口辱罵司機

西裝男至此仍感到不滿，更開始大肆辱罵司機「黐Ｘ線」、「你冇腦呀」、「人哋趕住返工，X你老X，正X街」，還指著司機證件，並在用手機拍下證件時站起身，貼近司機位大聲辱罵司機。司機無奈任由西裝男拍下證件，再表示「無問題啦」，有意平息事件。結果西裝男越罵越起勁，招致後方乘客不滿，紛紛叫司機繼續開車，不用理會。

這時，西裝男似突然記起自己還未付車資，打開袋邊找零錢邊罵司機，才投幣入錢箱。司機見狀忍不住反駁：「頭先問你畀咗錢未？你宜家先畀？」西裝男即時被引爆，大聲呼喝：「冇錢呀，Ｘ街！Ｘ你老Ｘ！」引來後方一名男乘客終按奈不住，叫西裝男別再辱罵別人母親。西裝男回身張望，遭後方男乘客怒喝：「望乜嘢呀！」西裝男才被震攝閉嘴。

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司機見有人聲援，即感嘆「師兄做返證人呀，唉！」直至該男乘客下車，西裝男又繼續罵司機，不斷重複對話「係咪我先呀」、「用下腦啦，我唔係冇錢㗎，$5.3咋」、「我唔用粗口鬧你，你會理呀？」行為令全車乘客側目，下車時亦對其投以鄙視眼神。直至西裝男到站下車，事件才告一段落。

網民熱烈討論

不少網民看完車cam片後，紛紛形容是「有片有真相」，司機EQ極高，又形容聲援司機的男乘客是「正義哥」。同時也有網民認為，西裝男行為或已違反《公共巴士服務規例》13A：「任何乘客不得故意阻礙或妨礙司機或任何獲授權的人，或故意分散司機注意力；如無合理辯解即屬犯罪，可罰款3,000元及監禁6個月」，司機絕對有權力要求最後上車並不斷滋擾的乘客下車，否則報警。

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責任編輯：羅嘉欣