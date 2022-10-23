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【婆媳問題】傳施明嫌新抱年紀大反面　李泳豪以14字向太太派定心丸

娛樂 13:08 2022/10/23

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李泳豪14字歌詞冧妻。

李泳豪日前（10月20日）與拍拖2年多的台灣女友Agnes註冊結婚，二人於男方父親李家鼎的私房菜館註冊和宴請親朋，不過未見泳豪的母親施明及孖生哥哥李泳漢現身，有傳聞指施明嫌新年抱年紀已40歲，憂心「冇孫抱」而跟兒子鬧翻。

不過李泳豪未有受傳聞影響新婚心情，榮升人夫的他於社交平台以歌神學友情歌歌詞冧妻，甜到爆。

【婆媳問題】迎娶台灣妻因年紀問題釀家變？　李泳豪結婚母親施明缺席

李泳豪於IG分享結婚照。（取自instagram）

鼎爺強調沒不和

李泳豪於IG分享跟太太Agnes 婚禮註冊相，二人甜蜜錫錫，另外他發表愛的宣言，當中以張學友經典情歌《有個人》的歌詞寫道：「有新相識我便提起,有個內人是你」，另外更標籤「#marriage #newlife #新生活 #李太」，相信李太一定冧到暈，而新婚李泳豪亦沉醉於結婚喜悅。

對於施明未有出席兒子註冊儀式，李家鼎跟媒體解釋，由於年紀老邁的前外母身體不太好，施明因照顧媽媽而未能出席。對泳豪因婚事跟施明反目，對此鼎爺強調外間人亂講，強調沒有此事。

至於鼎爺跟新抱相處融洽，Agnes日前受訪時，對老爺鼎爺讚不絕口，更指對方是一個很溫柔的人：「他就是一個很慈祥的父親，對著我，他會跟我聊煮東西和老一輩的歌手，因為他在我小時候在台灣待過一陣子拍戲，所以他就很喜歡某幾個台灣歌手。」

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鼎爺笑不攏嘴

最搞笑的是Agnes指鼎爺還會唱台語歌給她聽，足見Agnes深得鼎爺的歡心。

至於鼎爺說到新抱Agnes時全程笑不攏嘴，大讚Agnes打理頭家井井有條，言談間都看出對新抱仔相當滿意，更說希望可早日抱孫。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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