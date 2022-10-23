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【季前賽劇透】第1集劇情預告　內向青姜濤重遇昔日隊友自慚形穢【多圖】

娛樂 12:54 2022/10/23

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《季前賽》

ViuTV劇集《季前賽》由姜濤、陳卓賢、呂爵安、邱士縉、張繼聰、郭嘉駿及梁業主演，劇集講述3位熱愛籃球的男生重拾昔日籃球夢，對戰全港首屈一指的大學籃球隊的故事。

第1集（24/10） 
 
內向青年高家孝（姜濤飾），與好友豬潤（梁業飾）和弟弟老闆仔相依為命。

在快餐店工作的他，偶然遇上昔日中學籃球隊隊友，他們現在已是大學校隊成員，阿孝抬不起頭。

原來，阿孝曾在學界決賽中犯下關鍵錯誤，成為輸波罪人。阿孝自責，從此放棄籃球…

富家子關浩德（呂爵安飾）畢業後一直待在父親的公司享受父蔭。

雖然表面風光，但阿德很清楚對未來沒有實際計劃和想法，是因為他害怕失敗…

曾經是籃球學界好手、現為廣告公司客戶服務經理的張智良（邱士縉飾），為了生活，習慣用很多藉口及手段濛混過關，凡事逃避已是阿良改不了的壞習慣… 

某日，翰林大學籃球隊高調到街場踩場，球場佗地喪波（張繼聰飾）穿針引線，把阿孝、阿德、阿良三個不相識的人聚集起來對賽。

在喪波連哄帶騙下，他們終於踏上賽場，迎接這場改變人生的比賽… 

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撰文 : TOPick柴犬出動

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