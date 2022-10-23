《明日戰記》票房衝破7500萬元　古天樂謝票獲送驚喜生日派對賀壽

▲ 古天樂謝票遇生日驚喜。

由古天樂監製及領銜主演的電影《明日戰記》，累積票房破7500萬元，而本月21日正是古天樂的生日，天下一團隊為古仔製造驚喜。

昨日（10月22日）天下旗下藝人包括姜皓文、吳肇軒、朱鑑然、胡子彤、張文傑、羅浩銘、李凱賢、余香凝、廖子妤、林千渟、陳毅燊（ANSONBEAN）、劉沛蘅（Hillary ）、譚旻萱（Mandy）、林愷玲、肥腸、伍詠詩及蘇家樂，趁古天樂出席謝票活動時，舉行神秘生日派對送驚喜。

其實當日古仔要連跑多場謝票，其中走到鑽石山荷里活戲院影院時，內裏坐滿古仔旗下公司的同事及藝人，眾人為古仔送上驚喜生日派對，而同月26日生辰的姜皓文亦是生日主角之一，二人獲送上悉心安排的空戰部隊頭盔蛋糕及裝甲車蛋糕以作祝賀。

古天樂進場看到在座皆是熟悉的面孔，除忙着不停打招呼之餘，亦收到在場好友送上祝福及禮物，而旗下的藝人亦逐一與古仔合照留念。

▲ （左起）余香凝、廖子妤。

古仔高興地說：「我唔知有咁多人喺度，好多謝大家同我慶祝生日，生日願望希望大家身體健康，為我哋未來打拼，為天下一打拼。多謝公司上下同事咁多年努力，明年就是我們天下一10周年，有這樣的成績其實幾鼓舞，希望未來十年、廿年，我們可以做更加多好的電影，創更高的高峰。」

至於本月26日生日的姜皓文說：「生日願望大家都身體健康，我哋《明日戰記》繼續行落去，上到一億。」

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