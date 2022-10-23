【維港泳】「立會飛魚小隊」3人順利完賽　姚柏良倡日後設「遊客樂游游」推廣香港

▲ 立法會議員容海恩、姚柏良以及鄭泳舜組成「立會飛魚小隊」。（李榮忠攝）

「新世界維港泳」今早（23日）於灣仔金紫荊，立法會議員容海恩、姚柏良以及鄭泳舜都有參與賽事，3人都有成功完成賽事，立法會議員陳凱欣和李鎮強在終點處祝賀「立會飛魚小隊」完賽。

3名立法會議員均是參加「優悠組」賽事，鄭泳舜表示，今日帶著輕鬆的心情來作賽，對參與體育盛事感到高興，希望為自己打打氣，為正在海外佂戰的何詩蓓打氣，又指今次渡海泳由無到有，雖然人數有限制又比以往少，冀未來賽事能增加名額，又期待七人欖球賽及單車節等大型賽事陸續舉行，讓本港繼續成為盛事之都。

姚柏良及容海恩是維港泳「初哥」，容海恩形容參賽是挑戰自己，表示在網上報名至取物資的流程順暢，又指首次參加維港泳感到新穎，對能夠完成賽事感到開心。她賽後在社交平台上載照片指，「雙腿抽住筋完成賽事，水質十分好，很享受比賽過程！」

屬旅遊界的姚柏良大讚主辦方井井有條，是抱著支持本港體育盛事的心態參與活動，期望大型盛事可繼續成功舉辦，認為本港有條件發展更多體育旅遊，維港渡海泳有助推廣香港旅遊，日後或可增設「遊客樂游游」供旅客可報名參賽。

另外兩名議會同事陳凱欣和李鎮強在終點為他們打氣，並在賽後舉起「立會飛魚小隊順利完成賽事」、「暢游維港兩岸，展現龍和精神」等紙牌與3人合照。

▲ 立法會議員容海恩、姚柏良以及鄭泳舜組成「立會飛魚小隊」。（李榮忠攝）

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記者：李榮忠