【工業意外】大角咀26歲卸貨工被磚頭砸斃　工會籲捐款援助遺屬

▲ 大角咀26歲卸貨工被磚頭砸斃，工會籲捐款援助遺屬。（工業傷亡權益會提供）

上周一（17日）新油麻地公眾貨物裝卸區發生致命工業意外，一板正在吊運的磚塊鬆散塌下，工人黃嘉俊被磚塊砸中頭部，重傷不治。

工業傷亡權益會稱，年僅26歲的嘉俊是家中經濟支柱，由於大哥已成家，弟弟剛畢業仍未找到工作，爸爸則因年邁及健康不佳而退休，為了供養同住的弟弟與爸爸，嘉俊在原本的工作放假期間，抽空打散工增加收入，豈料第一日開工就遭遇意外。

家中經濟本已拮据，喪子之痛更對嘉俊爸爸造成沉重打擊，幾日來，黃爸爸寢食難安，對於未來感到十分徬徨。呼籲熱心人伸出援手，協助渡過難關，可透過以下途徑捐款，會方代收集之善款將全數轉交予遺屬，強調不會收取任何行政費用。

如需索取由本會發出、可作扣稅用途的收據，請提供捐款人全名、郵寄地址及聯絡電話，會方將在捐款核實後一個月內將收據寄上。捐款方法如下：

經會方的個案籌款戶口轉交（可獲本會發出慈善捐款收據作扣稅用途）

恆生銀行賬戶： 295-421903-003

賬戶名稱／支票抬頭： 工業傷亡權益會有限公司

Association for the Rights of Industrial Accident Victims Limited

請拍攝入數紙（或將電子銀行轉賬畫面截圖）後註明【捐予黃嘉俊家人】並連同【捐款人全名】發送WhatsApp訊息至6996 6214。

直接捐款予家屬（黃嘉俊爸爸） （不會獲發任何捐款收據）

中國銀行賬戶： 012-872-1-073409-7

賬戶名稱／支票抬頭： Wong Chi Cheong

所有捐款支票請郵寄至本會會址：

藍田啟田道71號藍田（西區）社區中心1/F

隨票註明【捐予黃嘉俊家人】並附【捐款人全名及聯絡電話】，以便跟進。如親臨會方會址，可選擇以現金捐款。

如就捐款事宜有進一步查詢，可致電2366 5965。

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責任編輯：陳麗娜