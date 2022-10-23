陳慧琳亮相新加坡音樂節　過萬粉絲冒雨睇騷又跳又唱

▲ 陳慧琳獲One Love Festival新加坡2022邀請演出。

獲One Love Festival 新加坡2022邀請，陳慧琳（Kelly）日前已和舞者團隊飛到當地進行綵排練習，昨晚（10月22日）正式演出，Kelly帶來由雷頌德（Mark）重新編曲的《花花宇宙》Glorious 80’s一曲出場，在一遍尖叫聲下將現場氣氛推致高潮！

接住Kelly同大家打招呼，叫大家準備好升溫，一連唱出《都是你的錯》、《三秒鐘》、《Love Paradise》、《對你太在乎》、《北極雪》、《記事本》等多首經典歌曲。

已多年未有到來新加坡，Kelly直言：「由在機場fans接機，亦有fans問我認唔認得自己，見到佢地咁多年來一直支持，感動又開心，希望日後會再有多啲機會同大家表演！」

每次造型上Kelly都會落足心機，今次其主題係玩「型」，先以 Sportmax futuristic 漆皮反光tube dress登場，再換上一身adidas x Gucci 的sporty look配以大太陽眼鏡，同一班dancer以串燒勁歌熱舞作結。

對於今次超額完成「撻著引擎」之演出，她說：「今次演出除咗同大家回味金曲亦想俾啲新鮮感大家，除咗《花花宇宙》之外，medley的《大日子》同《不如跳舞》都係重新編曲；見到台下過萬粉絲冒住雨都一齊又跳又唱好。」

現場一到下雨，但亦無礙歌迷熱情，唱到《北極雪》和《記事本》更來個全場萬人大合唱。

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