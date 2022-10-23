【Do姐離巢】汪明荃支持Do姐離巢享自由　TVB另一鎮台汪阿姐透露新去向

有TVB台柱之稱的鄭裕玲效力無綫44年，主持過不少綜藝節目及主擔任持工作，日前Do姐於商台節目透露跟TVB合約已滿，決定不續約。

而另一「鎮台之寶」汪明荃昨日的受訪時表示，對於Do姐離巢一事，事前全不知情，但阿姐即透露跟TVB續約兩年。

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▲ 汪明荃剛續約TVB。（取自instagram）

汪明荃跟鄭裕玲相識多年，早年除一起拍劇外，更一起主持台慶等大型節目，於90年代，與沈殿霞、汪明荃、薛家燕成為「TVB鎮台之寶」，另外汪阿姐跟Do姐同為「至八會」成員，其他成員為林建明和鍾慧冰等。

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昨晚汪明荃為《星光熠熠耀保良》擔任司儀，對於Do姐離巢，阿姐坦言感到突然，始終服務了TVB多年。

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汪阿姐續約

阿姐對媒體表示，Do姐並非退休，跟大家仍有機會見面，Do姐想享受下自由身，會尊重對方決定。由於二人不時相約飯聚，故沒有不捨感覺。

Do姐選擇離巢，不過汪阿姐表示跟TVB剛續了兩年約，這位TVB台柱更笑稱並非屹立不倒，對於誰人做Do姐接班人，阿姐表示新一代主持也不錯，很多口齒伶俐又記性好，不過都要慢慢累積觀眾。

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