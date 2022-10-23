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【日本旅遊】福岡5天自由行套票每位3,300元起　包JR北九州火車證3天

社會 13:59 2022/10/23

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福岡5天自由行套票每位3,300元起，包JR北九州火車證3天。（東瀛遊提供）

東瀛遊推出福岡5天自由行套票每位3,300元起，再額外包JR北九州火車證3天，立即預訂網址

東瀛遊指，由即日起至2023年1月出發福岡的日子已經開放，稱福岡除了可以參觀不同的神社，到訪柳川遊船河，夜晚可體驗屋台文化，品嚐下日本酒同和在地美食等外，慢慢坐鐵路火車，到其他地方玩亦是一個好選擇。

由布院

喜歡慢遊的朋友，可到訪布院行，當地曾被日本女性票選為最愛的夢幻度假勝地，除了有著名金鱗湖外，街上亦有很多日式風情的小店舖，特產手信、小吃甜點、cafe等等，亦可以去溫泉旅館浸個溫泉享受下。

別府

身為日本第一溫泉鄉，可以一嚐「地獄巡禮」，雖然只限觀賞、不可入浴，不過每款溫泉都呈現不同顏色，就像紅色的「血池地獄」、灰色泥漿的「鬼石坊主地獄」，所以十分值得遊覽。同行可品嚐「地獄蒸」，用高溫的溫泉蒸氣將食材蒸熟，品嚐食物的天然原味，還可以一面吃一面泡足。

豪斯登堡

當地風景像荷蘭一般，四周遍佈風車、鬱金香、荷式建築，而且豪斯登堡有很多遊樂設施，成個環境十分舒服。

由福岡前往上述地方十分方便，只須一張北九州火車証，現時預訂福岡自由行套票，包來回機要及當地4晚住宿，額外送一張JR北九州火車証3天。

福岡5天自由行套票詳情

價格：每位$3300起

航空公司：香港快運

行李規格：包 7KG 手提行李 （可額外加購寄倉行李）

住宿：入住博多站附近自選酒店4晚

套票附送：JR北九州火車証3天 （每位1張）

香港機場快綫車票

現時網上預訂有優惠，單程由青衣去機場只須$58，來回$98，用指定QR code可以直接入閘。

香港站/ 九龍站/ 青衣站 （單程/來回）立即訂購： https：//bit.ly/3sfkRD5

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責任編輯：陳麗娜

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