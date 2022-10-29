【李啟言傷勢】阿Mo已摘除造口氣喉　睡眠質素有所改善

MIRROR演唱會在7月28日的第4場演出時，在舞台上方懸掛的大型LED顯示屏突然墮下，擊中兩名正在舞台上表演的舞者，當中受傷的李啟言（阿Mo）仍然留醫。

昨日（10月28日）是演唱會事故發生距今3個月的日子，阿Mo女友So Ching（蘇芷晴）昨晚在個人在IG story寫道：「原來今日係28號」。

至於阿Mo的父親李盛林牧師，在事故後每逢周六晚都發出代禱信，今晚（10月22日）發出第14封代禱信。

他首先稱感恩稱阿Mo摘除造口氣喉，寫道：

*感恩*

*1.「造口氣喉」*

已在身體穩定的情況下摘除。這是出事三個月後第一次口部和頸部沒有任何東西（包括喉管）插在身體上，同時造口的傷口已癒合，多麼的釋放！睡眠的質素也改善了一點。

*2.「食物質地的轉變」*

這幾天由糊狀的食物，改了進食素碎肉、碎菜和軟性的飯食。

*3.「禱告支持」*

每到一個地方遇上熟悉或素未謀面的人，都是對啟言並我們一家親切的關懷和慰問：「加油，好好照顧自己及阿 MO」；「我們每天按著你們的代禱信交託神」；「我們不是基督徒，但每天我們也會為啟言祈禱。。。」

然後他再稱：

*代禱*

*（一）啟言最新近況：請為以下幾點禱告*

*1.「吞嚥能力」*

前幾天出現發燒症狀，估計是因為有食物由聲帶漏入氣管，請繼續為這現象禱告，求神使吞嚥時，會厭//喉頭蓋（epiglottis）能將氣管完全蓋著，發揮正常作用。

*2.「肺部功能」*

請為啟言在強化肺功能的治療上能見功效，使他能有咳嗽的能力，不致容易感染肺炎。

*3.「除喉轉機與危機」*

氣喉摘除，固然對進一步治療有正面幫助，但也對身體有潛在的風險，就是若再遇上肺炎而不能將痰咳出，一切都要「退回」到入院初期的治療。

*4.「轉房治療」*

這一兩個星期可能需要轉房接受進一步對焦治療。盼能盡早適應新環境和新的醫療團隊。

*5. 「最想的願望」*

盼望在未來一兩個月，若身體能在各方面的穩定，可以嘗試申請放假回家團聚。

最後，他對政府跨部門工作小組遲遲未交調查報告感無奈：

*（二）Mo 爸媽*

*1. 「同建生命工程」*

a. 啟言努力接受治療，鍛練身體的同時，我們也需要鍛練好我們的身體（沒有了肚腩，活動感到更輕鬆）。

b. 每日簡單聖經信息分享，「爸媽心聲」短片，生活點滴等，能使啟言與天上的阿爸父神和地上的爸爸媽媽和家人連繫。

*2. 「最感掛慮的事」*

若有一天身體狀態不佳，不能與啟言同建生命工程。

*（三）政府「跨部門工作小組」：無言* 😔😔🐌🐌🐌🐌🐌🐌😔😔

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