【維港泳】脊椎瘤婦以游泳復健更參賽維港泳　冀為3歲女兒作榜樣

▲ 脊椎瘤婦以游泳復健更參賽維港泳，冀為3歲女兒作榜樣。（李榮忠攝）

今年「新世界維港泳」以「全城游出快樂力量」為主題，在疫情下成功第二度舉辦。有參賽選手年初患上脊椎疾病，雙腿一度失去知覺，透過游泳復健，更以半年時間由小學水平晉級至通過維港泳水試，游泳更令患病的她重拾自信。

39歲的陳頴恩是一個馬拉松的愛好者，惟今年4月初開始出現腰痛，雙腳漸漸沒有感覺，到後期不能自行如廁，經檢查後發現脊椎有一個血瘤，醫生指情況危急，若不進行手術會有生命危險，但手術有機會致半身不遂。在與家人商議後陳頴恩決定進行手術，而過程順利成功，但下半身卻暫時失去了活動能力，「個刻係好擔心、好迷茫，連最基本嘅自理能力都無，飲啖水都要人幫。」

在復康階段，陳頴恩需要重新學習如何去站、去坐，最初坐了一個月輪椅，其後慢慢使用腳架、拐杖作輔助，直至出院時醫生指未來6個月是她恢復的黃金時期，建議她以游泳作復康。她在熱愛游泳的丈夫陪同下，由最初在池邊「行水」、「踢水」，到後來加入手部動作，慢慢能開始游得動，更在一次機緣巧合下今年6月時第一次游海。

更在9月時在朋友推薦下報名維港泳，亦幸運地被抽中，陳頴恩笑言當初知道需要水試時十分緊張，「前一晚係訓唔著，當日就揸住支拐杖去」。由只在小學接觸過游泳的她，在患病後開始習水，由最初只能在海上游到10米，到能通過維港泳水試只是短短半年時間。直至完賽陳頴恩形容感覺奇妙，從未想過灣仔去尖沙咀是可以游過去的，更沒想到維港水原來很乾淨，而比賽氣氛好熱鬧，賽道上人頭湧湧，當游到終點時反而感到不捨。

游泳除了是復康運動，對陳頴恩而言更令她重拾自信。她指當初喜歡馬拉松其中一個原因是速度感，但在受傷後需要使用拐杖，游泳令她重拾速度感，「平時喺陸地上比一般人慢，但藉住游水嘅時候，我唔係比其他人慢。」而陳頴恩最希望的是能為3歲女兒作榜樣，「人生唔會一切都係順境，無論有咩困難，都要慢慢克服。」

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記者：李榮忠