【房屋供應】甯漢豪：政府已奪回土地供應主導權　惟不敢承諾可「告別劏房」

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《施政報告》提出未來10年，找到逾3,000公頃的「熟地」，發展局長甯漢豪表示，未來5年的「熟地」可提供7.2萬個私營房屋的單位，代表政府奪回土地供應的主導權，惟不敢承諾可「告別劏房」。

甯漢豪在商台節目表示，未來5年的「熟地」可提供7.2萬個私營房屋的單位，意味著政府奪回土地供應的主導權，希望讓公眾對未來房屋供應有信心，強調政府下定決心未來10年提供足夠的房屋供應，已經相等於關鍵績效指標（KPI），除非有技術性問題導致規劃時間比想像中長，否則向立法會申請撥款等工作要如期進行；政府同時會為私人發展商提供發展機會，不擔心發展商會阻撓政府造地。

甯漢豪說，政府提出單位面積要「封底」至不少過26平方米，有信心可以改善居民生活，但不敢承諾可「告別劏房」：

施政報告提出「封頂、封底」的承諾，當出產愈來愈多，籠屋情況一定可以改善，但完全沒有劏房不敢講，因為的確有基層市民對居住是基於地點考慮，對於能夠改善居民生活政府是有信心的。

政府亦有規劃未來興建的公營房屋單位面積可達50平方米；私營房屋單位面積可達75平方米。另外，政府去年提出的《香港2030+》願景，已經假設未來新開發土地所興建的房屋人均居住面積可達210至230平方呎不等。

甯漢豪指，3,200公頃的「熟地」當中包括250公頃綠化地，要啟動研究，希望2024年或之前第一批綠化地能改劃；2026/27年有第一批「熟地」。她又稱，不排除研究個別郊野公園邊陲地帶的地塊，但強調不是開發郊野公園，僅認為適當研究無妨。

甯漢豪承認，政府收地安排有改善空間，未來會盡早通知棕地作業者收地安排。她表示會盡快就收地接觸作業者，通知他們可獲金錢補償，如有需要會協助作業者覓地。她續指，北部都會區預留合共80公頃興建多層工業大廈，希望邀請高端物流、汽車維修等高增值產業承建工業大廈，進駐的產業要預留足夠樓面面積照顧棕地作業者，租金與棕地相若，讓他們適應工廈環境。 針對降低私人樓宇強拍門檻，甯漢豪表示，冀成立有關辦公室，為業主提供法律及估價服務。

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記者：陳麗娜