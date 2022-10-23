【MIRROR成員】《過時·過節》角色個人海報曝光　毛姐激讚呂爵安：不一樣的Edan

▲ 《過時·過節》

由新晉導演曾慶宏執導，毛舜筠、呂爵安（Edan）、盧瀚霆（Anson Lo）、謝君豪、談善言、袁澧林及馮素波主演的電影《過時·過節》將於11月24日上映，今日（10月23日）釋出全新預告及6張角色海報。

在《過時·過節》預告中，毛舜筠展現多向演技，一面是疼錫子女的好媽媽，另一面卻是神情悲戚的妻子，預告一開首毛姐已經情緒大爆發，對飾演老公的謝君豪悲痛呐話「呢個世界永遠都係得你自己一個，你望唔到其他人㗎！」讓影迷引頸以待這對夫妻的關係將如何發展。

▲ 導演曾慶宏（左）與毛舜筠。

毛姐對劇本愛不釋手



毛姐在早前與導演連線的IG Live難得開口：「我真係好鍾意呢部戲」；毛姐透露《過時·過節》是她愛不釋手的一個劇本：「起初收到劇本時候，已經好喜歡裡面所講嘅嘢，家人之間嘅關係，都好似同我哋每一個人有關。呢部電影入面，爸爸媽媽同仔女之間係好真實，好似發生喺我哋身邊好真實嘅事咁。我相信大家睇完會好有共鳴。」



私下溫柔的毛姐，在戲中卻經常對謝君豪發脾氣，長期維持緊張關係。

毛姐表示：「電影入面每場同謝君豪兩夫妻嘅戲，都展現到好多夫妻之間相處嘅困難，好似我想釋放心入面嘅情緒，但係對方無論如何都係沉醉喺自己嘅世界入面，唔善於回應同交流。劇本每一場都寫得好真實細緻，會見到我地雙方嘅情緒轉變。而一班新生代演員，好似兩個女仔談善言、袁澧林簡直係好勁，大家會見到不一樣嘅Edan，而Anson嘅表現亦都相當之好！」

謝君豪則指：「故事入面，喺個仔Edan離家出走之後，我同毛姐兩夫妻嘅角色各自承受住內心嘅悲痛，冇辦法面對亦冇辦法跨越，所以長期都係停滯不前嘅狀態，導致大家漸行漸遠。導演俾好多空間我哋去表現角色微細嘅情緒變化，而呢個屋企入面人與人之間嘅關係都會互相帶動同影響，令角色充滿真實感。」

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Edan向毛姐請教

飾演兒子阿陽的Edan亦要應付不少情緒稍重的戲份，他透露事前也有請教毛姐和豪哥：「參演呢部電影好開心好難得，前輩們都好無私教咗我好多野，袋咗好多錢落我袋，好似毛姐會提點我拍攝嘅時候，要投入角色當下嘅狀態，唔好諗住咁多野，要捉住嗰刻嘅情緒。」

他續指：「豪哥私下好玩得好挑皮，會成日同我講笑之餘，提醒我嘗試放慢節奏，令我感覺更加穩定，可以順住佢嘅步伐去演。」

飾演家中長女的談善言則笑言拍攝此片有不少偷師機會：「我同袁澧林特別喜歡睇毛姐同豪哥嘅對戲，即使冇我哋嘅戲份，我哋都會一齊去拍攝現場從旁欣賞，親身感受兩位前輩點樣從容去處理情緒咁重嘅場面。」

袁澧林和教主Anson Lo的角色，在角色海報上面帶笑容，二人對故事推進亦具有重要的影響力，開啟了眾人之間的連繫。

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