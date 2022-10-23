【移民英國】新手港爸發勸世文指英國窮人多　認清3大移英事實︰難搵食又無朋友

▲ 一名已移民英國的新手港爸發文指出3大移英事實，勸想移英的港人要考慮清楚。

近年愈來愈多港人一家大細移民英國，大讚在英國生活好，但一名新手港爸卻在「連登討論區」發勸世文，講述3個「不說不知」的移英事實，勸喻想移民英國的網民必須考慮清楚，自己能否承受在英國的負面情況。

該名新手港爸與太太育有2歲多的孩子，移民英國靠自己開舖維生，太太在家專心湊小朋友。他明言網絡上很多人吹奏英國生活很好，令不少港人盲目跟隨，故開帖文一些少人提及的實情，「唔好人講乜你就信乜，自己計好諗好，有能力應付新環境先好決定走。」

1. 難找心水工作 生活苦悶

港爸表示，發現有移英一兩年的年輕港人，開始無法支撐在英國的生活。他指有部分人因為找不到心水工作，又不想做倉務等基層工作；另一部分是難頂生活苦悶又沒有朋友，所以最終陸續回流返香港。

2. 英國窮人多 生意行情不同

很多香港人移英後打算創業做生意，有些做餐飲、有些做剪髮，他認為創業不是問題，但必須事前先了解當地行情，「例如英國人大部分中午都係食three pound meal deal」，而非中貴價食肆，不會花10多鎊午膳，「英國好多零售餐飲老實講都係靠緊大陸留學生，靠本地人真係死得。」

此外，他指出大城市如曼城，伯明翰（Birmingham）等，大部分英國人都是窮人，「有錢都寧願星期五六飲酒，平時唔會捨得食，更加唔會10幾20鎊剪個頭髮」。

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3. 英國人政治冷感

港爸認為英國人對政治冷感，因他們都自顧不暇，所以移英港人即使想分享自己對香港政治的看法，英國人都不會有興趣、不會理會，「只會當你係傻仔」。

樓主奉勸港人在移民前要先想清楚，因為申請當地Visa也需要好幾萬元，要先衡量自己有沒有把握在當地生活才作決定，否則最後只會浪費金錢又浪費時間。

他又直言，移民英國必須有車，否則很多地方都不能前往，連去超級市場Tesco、Asda都不能買太多東西，「除非你次次叫Uber」。加上眾所周知英國稅項高，去年港爸一家三口支付了2,000多英鎊（最少1.8萬港元），「其實過到嚟真係樣樣都係錢」。

網民︰爸爸一份糧養全家難捱

帖文引起大批「連登仔」討論，不少人分享自身及朋友在英國的經驗，均認為只要生活要求不高，做基層工種也足夠生活，但家有小朋友的爸爸們需要一份糧全家用，稅項又高，的確難捱，「見唔少一家過嚟搞唔掂，一路要食老本」、「唔會keep到原本生活質素」。點擊圖片即睇網民意見︰

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不過，港爸認為育有小朋友的家長必須移英，「幾辛苦都要捱落去」，而且英國對小朋友的福利好好，包括讀書、健康等，例如有箍牙津貼，放假又可以帶小朋友去公園和郊外，對小朋友的成長較好。

個人冇咁物質，但係佢睇嘢會多啲，到佢大啲可以搭廉航歐洲周圍去，其實都幾好。

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責任編輯︰林綺玲