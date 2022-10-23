【傷健共融】馬會特殊馬拉松假中西區海濱舉行　設4項目推動傷健共融

▲ 署理財政司司長黃偉綸、馬會副主席李家祥博士及東華三院主席馬清揚 主持東華三院「奔向共融」 – 香港賽馬會特殊馬拉松起步禮，為參賽者打氣。（香港賽馬會圖片）

「維港泳」今日舉行，同日舉辦的還有馬會贊助東華三院舉辦的「奔向共融」香港賽馬會特殊馬拉松。

香港賽馬會特殊馬拉松今日舉行，一眾智障跑手及伴跑員合力在中西區海濱長廊完成賽事，宣揚傷健共融。

馬會副主席李家祥主持賽事起步禮時向所有參與的跑手致謝意，他又指，馬會對這個項目的支持有賴其獨特的綜合營運模式，透過稅款及慈善捐款，將博彩及獎券收入回饋社會。

除了賽事，馬會更支持活動增添不同元素，以加深公眾與不同能力人士的彼此了解。重點項目包括：

「愛融樂長跑會」－ 由教練定期為熱愛跑步的智障人士提供專業指導。疫情期間長 跑會訓練班則由親身到運動場訓練，改為網上進行。

「躍動人生－智障人士運動推廣計劃」－ 針對智障人士的體能，評估他們運動前後 的身體表現，以設計出一個適合不同能力智障人士參與的運動平台。

「與校共融」計劃 － 邀請中學生成為伴跑員，把和諧共融的概念帶入校園。

「綠色環保馬拉松」－為了減少因舉行賽事所產生的廢物，於賽事當日增加環保回收 箱及垃圾分類，並鼓勵參加者自備水樽，取代支裝水，達至環保減廢的效果。

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責任編輯：陳梓蔚