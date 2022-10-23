【財爺網誌】陳茂波：政府發展理念已由「大市場小政府」　邁向「有為政府」和「高效市場」

▲ 財政司司長陳茂波。（經濟日報資料圖片）

財政司司長陳茂波今日發表網誌指，在行政長官帶領下，政府發展理念已從昔日的「積極不干預」、「大市場小政府」，改為向「有為政府」和「高效市場」邁進，形容是香港的必然選擇。

陳茂波表示，《施政報告》以具前瞻性、突破框框的思維，從多個角度、多層次，着力破解香港社會和經濟發展所面對的制約和難題，無論是增強經濟發展動能、搶企業搶人才，抑或是增加土地及房屋供應等，都會以積極籌劃、主動出擊的態度，全力推進。

他續指，面對環球發展不確定性和風險持續增加，單靠市場力量，本港的產業可能會陷入「投資不足」的狀態，因此需要政府的補充及介入，加強引導、匯聚共識、注入能量，推動加速發展。

陳茂波又指，香港經濟要趕上周邊地區的發展，要將金融服務做得更好更強，並要將創科放在更突出位置，包括將創新科技發展為一項產業，以及將創新科技廣泛應用在傳統行業，以推動經濟全面升級轉型。

他提到，《施政報告》在創科發展、吸引重點企業及人才方面，有不少新政策、新措施，包括會特別設立專責的辦公室或團隊，一站式處理和跟進這些個案，確保能夠具體、紮實地實現施政報告提出的工作目標。

他透露，不少企業、商界或創科界的朋友對相關措施很感興趣，不少外國商會亦查詢相關細節。

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責任編輯：胡偉明