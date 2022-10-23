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【食用安全】米線外賣驚現半粒牛丸　剖面牙印疑似被老鼠咬過

食用安全 16:11 2022/10/23

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米線外賣驚現半粒牛丸！剖面牙印疑似被老鼠咬過。

近來常見疑似餐廳食物有衛生不潔的事件，日前有市民在Facebook群組發文表示，自己外賣的米線內有牛丸疑似被咬走一半；網民更指牛丸剖面的牙印似是被老鼠咬，讓事主十分震驚。

最新影片：

事主日前在Facebook群組「香港米線關注組」發文，指自己經外賣平台，購買位於何文田忠孝街上某連鎖米線店的外賣。餐點送到後，事主在進食期間發現碗內一粒牛丸疑似被咬走一口。從附圖可見，牛丸剖面上確是有牙印痕跡。事主見狀表示「即刻咩胃口都無晒」。

事主補充稱，自己已經向外賣平台及相關食肆回報問題，對方願意退款處理。事主最後不多追究，只盼言「下次唔好咁環保啦」。涉事米線店則稱，事件是個別員工誤使用生產過程中不合格的食材，令顧客產生誤會，日後會更重視食品質素。

網民留言突破盲點

帖文在討論區引起網民關注。不少網民看過被咬牛丸的相片，直指應不是人咬的，很可能是老鼠所為；此番評論亦讓事主受驚表示「即刻放大嚟睇，好得人驚」！

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責任編輯：羅嘉欣

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