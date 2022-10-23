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中央主管港澳政策「三頭馬車」全換人　各方關注誰接替？

政治 16:36 2022/10/23

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自香港回歸至今，先後有4名中共常委主管港澳系統，分別是曾慶紅、習近平、張德江及韓正。（經濟日報資料圖片）

中國最高權力核心的中共中央政治局7常委亮相，香港政商高層紛紛揣測，那一位常委將接替退下來的副總理韓正，主管港澳政策？

而且，除了韓正，國務院港澳辦主任夏寶龍、香港中聯辦主任駱惠寧，全部都未能進入中共二十屆中央委員會，這意味目前負責港澳工作的「三頭馬車」，將齊齊換人。

68歲的國務院副總理韓正，身兼中央港澳工作領導小組，主責港澳政策，但他今次不在中共中委之列，意味明年初全國兩會之後，將會退休。自香港回歸至今，先後有4名中共常委主管港澳系統，分別是曾慶紅、習近平、張德江及韓正。

今年底將屆70歲的夏寶龍，本已一度退居二線，但在2020年2月「臨危受命」出任港澳辦主任。至於68歲的駱惠寧，2020年1月接替王志民擔任中聯辦主任。

中聯辦主任的鄭新聰，將屆59歲，今年5月升任此職的他，在中共二十屆中委名單之中。

中共中央政治局7常委，分別是：習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希。習近平連任中央總書記；李強有望接掌國務院總理。

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撰文 : 傅流螢

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