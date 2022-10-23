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【市區重建】靠背壟道大部份合作社達成散社共識　韋志成：盡力爭取2024年初提出收購建議

社會 16:33 2022/10/23

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背壟道項目內的美怡建屋合作社完成散社程序，社員上周簽署樓契，成為「未補地價業主」。（市建局圖片）

市建局2020年在九龍城區展開2個公務員合作社重建項目，市建局行政總監韋志成今日（23日）發表網誌，交代重建進度，提及靠背壟道項目大部份合作社已達成散社共識，待完成法律程序後，便能在2024年初以業主身分接受市建局收購。

靠背壟道項目涉及28個合作社，在項目開展時，仍有9個合作社未解散，涉及的單位數目佔項目單位總數四成。市建局行政總監韋志成指，現時9個合作社中，1個已完成散社、2個已申請散社，料明年中完成散社、餘下6個合作社大部份已達成散社共識，將由市建局協助散社。

政府早年推行「公務員建屋合作社計劃」，由於樓宇由合作社所建，不少社員誤以為持有單位業權，不需補地價便可向市建局出售單位。韋志成引述政府回應指出，合作社社員只是以合作社單位的承租人身份，在相關單位居住，他們並不擁有該單位的註冊業權。在現行規管合作社樓宇轉讓業權的機制下，若合作社成員需要出售單位，必須先解散合作社、完成單位轉讓契約及取回業權的程序，讓每一名社員取回單位業權，成為業主。

韋志成提醒，市建局正盡力爭取在2024年初向項目的業主發出收購建議。由於散社程序一般需要1年完成，他希望仍未散社的合作社社員，趁城規會仍在進行規劃程序的時間，盡快達成散社決議，趕及政府作出審批決定前取回單位的業權，當市建局出價收購時，便可以業主的身份考慮收購建議。

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責任編輯：陳梓蔚

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