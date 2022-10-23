【人才流失】卓永興：出招「留人才」有難度亦無需要　預告將大幅提高店舖阻街等罰則

▲ 政務司副司長卓永興。（經濟日報資料圖片）

《施政報告》首次披露，本港在過去兩年，流失約14萬人勞動人口。政務司副司長卓永興，今日接受電視台訪問時指，要實行特定措施留住香港人才，既有難度，亦無需要。

卓永興解釋，過去兩年流失約14萬人勞動人口的數字。是2020年第二季及今年第二季數字的相差，期望透過《施政報告》新推出的一系列措施「搶人才」，以填補人才流失。

被問到如何「留人才」時，卓永興認為，《施政報告》已推出多項有利香港的惠民措施，但無需要針對可能離港的人士實行特定措施，亦不可行，強調最重要的是香港要做好自己。

他表示︰「如要實行一些特別的措施很困難，我們很難找出潛在會離開的人，這是很難可以找出來的，以及其原因是否只是經濟因素，或是提供一些優惠，但其他香港人如何看待呢？」

卓永興又形容，自己是「老香港人」、「根在香港」，不會離開。

另外，負責「香港新市容」運動的卓永興透露，目前在打擊衞生黑點的成效，已超出預期，又預告當局即將加強執法，並計劃修例提高罰款，稍後會提交立法會審議。

他指出：「亂拋垃圾、隨處棄置建築廢料和店舖阻街，也只是（罰款）1千5百元，這和你在街上亂拋煙頭或亂扔紙巾是一樣的。其實大家很明白當中沒有對稱性，店舖阻街尤其嚴重，我們認為一定要提高罰則才有阻嚇的作用，我心目中認為需要大幅提升。」

卓永興認為，最起碼應提高罰款金額，至現時的雙倍水平。他又指，針對餵飼野鴿、「垃圾屋」 等罰則檢討，明年中會完成；而政府下月中亦會商討，如何美化市容，包括計劃種植更多樹木，以及改善目前已老舊的路牌。

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責任編輯：胡偉明