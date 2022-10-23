【人才流失】李家超：人口流失距離「到頂」不遠矣　香港有美貌、智慧有信心人才回來

▲ 特首李家超指，香港本身「DNA」吸引，既有「美貌」，又有「智慧」。（資料圖片）

特首李家超指，本港人口流失距離「到頂」不遠矣，認為香港本身的「DNA」吸引，既有「美貌」，又有「智慧」，發展機會多，有信心可以吸引人才及企業來港。

本地勞動人口流失約14萬人，李家超今早接受電視台訪問，被問及人口流失是否「到頂」，他回應說：「雖不頂（到頂），亦不遠矣」。他承認，疫情導致香港在疫情方面較為蝕底，有比較之下，大家希望有更多空間活動，港府亦不斷朝這個目標進發，「我亦都很清晰說了，路線圖已經有，不過只是時間方面，較難很科學化地提出。」

李家超認為，人才決定去基麼地方，會視乎機會及環境，提及疫情之前，儘管港府當時亦設立了很多限制，但由於本身開放，具備吸引力，加上內地市場，人才亦源源不絕。「即是說，我們本身個基因（DNA）就是吸引，我們就是（又有）美貌，（又有）智慧，大家都好欣賞呢個地方，是自然的，不要忘記這個基因（DNA），這個基因（DNA）不會去。但我不只基因（DNA），現在我們還強身健體，我們還增加了很多元素，例如發展機會多很多。」

他強調，港府很認真地「搶人才」之餘，亦要說好香港的「真實好故事」，「將美麗發揮給別人看」。李家超同意，每個人「審美眼光不同」，但香港加強了「養份」及「土壤」，有信心可以吸引企業及人才，包括推出產業政策，希望重點推進企業發展，創科則是其中一例，相信能吸引相關人才來港。他又稱，本港吸引人才的政策是明碼實價、度身訂造，「不是我等他們敲門，而是我去敲他們的門」。

對於近期有漫畫家以戲謔方式，揶揄政府政策、社會事，被當局提醒會否令人覺得社會不夠包容，影響來港意欲？李家超指，港府被人批評多的是，香港是一個多聲道社會︰「某一個部門覺得，對他是不公道，他都有發言權，我覺得這是公平，我們有這樣的基礎。香港是一個有質素的社會，大家表達一下立場、知道了，大家互相了解，我覺得亦非不好的事情。」他又提及，近日有案件是政府被告、政府更敗訴，反問「香港無人權？不可能吧。」

至於疫情後是否容許遊行示威？他回應稱，附合法律的活動是容許的，但必須守法，與支持或反對政府並無關係，又稱所有批評，都是「紅隊」的一種。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳葆琳