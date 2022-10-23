【蜚聲國際】地質公園糧船灣組入選全球百大地質遺產　即睇專家解構獨特之處

▲ 糧船灣的早白堊世流紋質岩柱群。（漁農自然護理署圖片）

漁農自然護理署昨（22日）宣布位於香港地質公園的早白堊世流紋質岩柱群（六角形火山岩柱）入選為首百個國際地質科學聯合會（國際地科聯）地質遺產地。

漁護署發言人指，見於西貢沿岸及附近多個海島的早白堊世流紋質岩柱群名為糧船灣組，2009年被納入香港地質公園，該處岩柱數量多、體積大、保存完好，而且分布範圍廣，是全球罕見且最具代表性的地質奇觀。糧船灣組入選首百個國際地科聯地質遺產地，代表其國際重要性獲得認可。

世界各地的六角形岩柱大多屬含硅質較低的深灰色玄武岩，而糧船灣組是富含硅質的淺色流紋質火山岩。這組岩柱群分布在西貢東郊野公園糧船灣一帶、滘西洲、吊鐘洲、甕缸群島及果洲群島等約100平方公里範圍，覆蓋陸地及海洋，岩柱的直徑平均為1.2米，而最大更可達3米，露出地面的高度達100米。

據地質學家研究，西貢火山岩柱群源自約1.4億年前該地區的火山活動。當時劇烈的地殼活動導致香港東南面形成一個大型火山。專家認為火山爆發噴出大量火山灰及熔岩，火山最終崩塌形成直徑約20公里的破火山口。大量火山物質在破火山口內堆積並緩緩冷卻收縮，形成六角形火山岩柱。

國際地科聯地質遺產地名錄旨在認可全球具有高度國際科學意義的地質遺產地，以推廣其保育、教育和地質旅遊。首百個國際地科聯地質遺產地名錄10月25日至10月28日（西班牙時間）於西班牙蘇瑪伊阿鎮宣布。入選的地質遺產地包括內地石林喀斯特地貌、澳洲艾爾斯岩、美國大峽谷及土耳其棉花堡等。

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責任編輯：陳梓蔚