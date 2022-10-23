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【美麗戰場】陳瀅爆遭前度借醉動粗撞頭　劉珮玥揭男藝人渣男行徑：佢聲名遠播架啦

娛樂 17:41 2022/10/23

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劉珮玥大爆男藝人渣男行徑。

TVB台慶劇《美麗戰場》掀起不少話題，近日導演兼編劇葉念琛聯同該劇女主角陳瀅、蔣家旻、劉佩玥、丁子朗、陳曉華、林盛斌Bob以及張馳豪齊為TVB網上節目《See Saw先》擔任嘉賓，劇中丁子朗飾演的渣男，玩弄小曉華的感情，又暗地追求其好姊妹，而劇中數名女演員分享遇上渣男的經歷。

【美麗戰場】陳瀅慣被批評建議觀眾給耐性　不盲目減磅：女生需要喜歡自己

一眾《美麗戰場》演員擔任網上節目嘉賓。（影片截圖）

阿Bob問陳瀅有否遇上渣男，她即爽快答道：「有，一定有，他打我。」說罷，身邊幾位演員也沉靜了數秒，陳瀅謂當時未有還手，他解析：「大隻過我點反抗？我覺得個下還手，我要入院。」，

陳瀅稱當時那位前度帶點醉意，之後更大動肝火：「我覺得佢係想用手郁（我），但佢可能覺得男人點都唔可以郁手，所以佢郁腳同郁頭，」大感驚我哋的阿Moon疑惑反問：「鐵頭功呀」。旁邊葉導即問：「一定係足球小將，只用腳和頭，是否好叻踢足球？」

當追問如何踢她時？陳瀅說：「好似踢咗一下我隻腳，記得我個頭都好痛，佢個頭真係好鬼硬。」要「頂頭搥」的陳瀅當年很傷心，但未有即刻分手，她說：「當時係好驚，但過咗陣先分手，驚即刻分手會仲驚。最後過咗個零月先分手。從此就好討厭那些太鍾意飲酒嘅男仔。」

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至於蔣家旻即說遇到前度「最渣」的一次，是她跟男友處於冷靜期時，男友卻跟好姊妹相戀，好姊妹更扮到若無其事。

而劉佩玥稱甚少遇上渣男，但她卻聽聞一位男藝人的渣男行徑，他說：「聽到兩個女仔同時識到一個幾好嘅男人，佢對A貼心照料，但B病嘅時侯，又陪佢去醫院。」最後兩女知道真相，但其中一人依然想跟渣男一起，「佢覺得大家都未拍拖，所以沒問題，其實係好蠢，之後清晰番就無啦。」

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【美麗戰場】「反骨琪」害人終害己反被姦　蔣家旻拍性侵戲手頸激動見紅：好真實

劉佩玥稱該男藝人依然在圈中，更以「聲名遠播」來形容藝方，她說：「人的性格好比其星途，都係麻麻地，千祈唔好同啲行衰運嘅人一齊。」

另外劇中陳曉華被渣男傷透心，現實中的她也遇過渣男前度，她憶述當年拍拖不久即上對方屋企玩，卻發現男方床頭有女生的內衣，她說：「佢話係3年前女友留低。」，不過翌日上其家，又見到另一款內衣。

其後兩人分手，男方亦有新對象，不過前度卻想暗地「一腳踏兩船」，幸陳曉華沒中計並叫對方走。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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