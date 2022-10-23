【土地供應】《施政報告》未提發展郊野公園邊陲　李家超：訂優次不排除任何可能性

▲ 特首李家超指，不排除發展郊野公園邊陲地帶的可能性。（資料圖片）

特首李家超於其任內首份《施政報告》推出「簡約公屋」，由政府負責興建。他今晨接受電視台訪問表示，由於政府熟悉建屋程序，有專業人才和配套，有信心「簡約公屋」的興建速度必定比坊間快，首批單位會在2年後供應，未來第3至4年將會是「簡約公屋」的落成高峰期，相信入住「簡約公屋」的家庭，在獲編配傳統公屋前，毋須再次搬屋。

李家超表示，輪候公屋的人上樓與否，對旁觀者而言是「冷冰冰」的評論及觀察，但對當事人卻是「有血有肉」，如果有人提出更有效的方法，能協助劏房居民更快上樓，政府都會考慮。

郊野公園邊陲地帶建屋一直備受爭議，惟《施政報告》隻字不提。李家超表示，不排除發展郊野公園邊陲地帶的可能性，任何事情都要訂立優次序，「既然有那麼多次其他方法，又相對容易，又爭議性較少，希望社會和諧穩定，所以在此原則下，我訂優次，但不排除任何可能性。」

至於會否將社區隔離設施建成過渡性房屋？李家超回應稱，需要考慮幾個因素，提及很多專家都警告冬季或將出現新冠病毒與流感夾擊，港府有需要預留設施準備。他又指，部份隔離設施以「應急」而建，並無獨立廁所，用作長期入住，需涉及更多工程，不過，他並不會抹殺任何可能性。

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責任編輯：陳葆琳