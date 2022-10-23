【創科發展】孫東：本港發展國際創科中心需「背水一戰」　目前最困難是如何提供足夠土地

▲ 創新科技及工業局局長孫東。（經濟日報資料圖片）

創新科技及工業局長孫東，今日出席電台節目時形容，要將香港發展成國際創新科技中心，需要「背水一戰」，透露政府過往用在創科業的資金並不多，上屆投放的1500億元，主要用作基礎建設，而非前線科研，認為不存在「燒錢」問題。

《施政報告》提出，目標在未來5年，引入不少於100間具潛力或代表性的創科企業，包括至少20間龍頭公司。孫東透露，特區政府已接觸部分企業，形容「襄王有夢、神女亦有心」，期望有關企業帶同訂單到港後，能夠在兩三年內投產。

不過，孫東坦言，目前最困難的是，如何提供足夠土地予有關企業。他在節目後見記者時透露，正與發展局等相關政策局合作，爭取未來5年在北部都會區釋放出更多土地，亦已計劃以新田科技城為中心，再進一步加大土地，主要用於創科發展，但具體細節仍有待更詳細公布。

孫東又指，現時製造業目前只佔本地生產總值1%，期望10年後能夠增長至雙位數。他提到，《施政報告》亦對本土經濟給予大量扶助，其中「再工業化資助計劃」，目標在5年內，將現時約30條的智能生產線，提高至130條。

政府亦會投放100億元，設立「產學研1+計劃」，計劃資助不少於100隊科研團隊，將科研成果商品化。孫東透露，當局日後遴選項目時，會視乎團隊的商品化經驗、市場價值，以及吸引資金的能力，屆時亦會與大學合作揀選。

他強調，香港基礎科研能力很強，具備「從0到1」的突破力，但形容在「從1到N」的商品化過程，仍然有很大發展空間。他相信，此情況與過往政府欠缺清晰政策有關。

另外，美國正進一步推動將供應鏈吸引回國或「友岸外包」，孫東認為，本港作為外向型經濟，肯定會受相關政策影響，不排除一些歐美企業或人員，對與香港合作會有所猶豫，或者持觀望態度。他透露，政府以往推出大型項目時，亦已經遇過相關問題。

不過，他相信，外國並非「鐵板」一塊，加上受地緣政治影響，許多在外的華人科學家希望回國，相信本港可以發揮國際化優勢，吸引大批人才。

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責任編輯：胡偉明