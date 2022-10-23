【最新疫情】今增5535宗確診　再多4患者離世1人已打4針

▲ 本港新增5,535宗確診個案。（陳靜儀攝）

衞生署衞生防護中心今日（23日）公布，單日新增5,535宗確診個案，包括5,143宗本地感染及392宗輸入個案。另再多4名確診者在公立醫院離世，涉及2男2女，年齡介乎68至86歲，其中1人已打4針，1人已打3針，其餘2人無打針記錄，全部並非來自院舍。

新增392宗輸入個案中，260宗涉及機場檢測樣本、83宗涉及第1至3日樣本，餘下49宗涉及第4至7日樣本。

本地個案方面，院舍新增5宗個案，5名院友分別來自5間院校舍，涉及2間安老院舍及3間殘疾人士院舍，合共13名院友列為密切接觸者。

截至今日中午，再多2間學校有個別班別需停課7天，共涉2班，分別來自1間中學及1間特殊學校。

此外，衞生署公共衞生化驗服務處於10月14至20日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本，分別佔約0.1%及91.5%（7天移動平均比例）。

截至今日0時0分，於第5波疫情期間共錄得10,113宗死亡個案曾對新型冠狀病毒呈陽性，當中由醫院管理局及公眾殮房報告的個案分別為10 ,028宗及82宗，以及3宗由香港中文大學醫院報告的個案。至今本港累計死亡個案共有10,326宗。

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責任編輯：馮琪雅