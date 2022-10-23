【網絡騙案】20歲男學生誤信假國安　不足1月損失350萬

電話及網絡騙案多，受騙的絕不止長者，有年少多金的20歲男學生被騙350萬，另有31歲女銀行經理被騙160萬，警方最新交代2宗「以欺騙手段獲得財產案」的案情：

20歲男學生被騙350萬案件：

受害人今年9月25日於家中收到一名自稱上海公安人員的來電，指受害人涉及內地一些洗黑錢活動。受害人其後被轉介聯絡2名自稱上海國家安全局的「假官員」，並按指示交出個人資料，包括姓名、證件號碼、地址及銀行戶口資料等。

受害人及後按其中一名自稱國家安全局的人員指示，將其內地銀行的網上銀行登入名稱及密碼，輸入一個假冒網站。其後，該男子再指示受害人將其內地銀行內的所有錢轉走作資產審查。受害人按其指示從銀行轉帳所有錢，到自己另一個銀行戶口中，當時該戶口的存款總數約320萬人民幣(約350萬港幣)。

受害人於今年10月14日發現，該銀行戶口內的所有錢已被分27次轉帳到23個內地銀行戶口中，因此報案。

31歲女銀行經理被騙160萬案：

受害人於今年9月21日收到一個Whatsapp信息，聲稱可以介紹受害人「搵快錢」。 受害人其後向騙徒查詢詳情，騙徒指稱，受害人可以透過提供在線購物平台的購買率來賺取8%佣金。

受害人其後聽從指示，於指定網站通過13次購物賺取了港幣9,000元佣金。

然而，於9月22日至9月28日期間，受害人按指示分21購買了約160萬元的產品，期間轉帳到4個轉數快戶口及3個本地銀行帳戶中。

當受害人完成轉帳後，騙徒便失去聯絡，而受害人亦未能獲取所購買之產品。她感覺被騙後報警求助。

警方指出，騙徒的招聘廣告一般聲稱「搵快錢」、「高人工」、「即日出糧」或「在家工作」；對應徵者年齡及學歷要求低或無需工作經驗及履歷；不會提及實際職位或工作內容，並只提供即時通訊軟件或手機號碼聯絡方法。有騙徒更會於受害人初次存款後以發放佣金來獲取受害人信任。警方呼籲市民，如有懷疑，應致電「防騙易18222」。

經初步調查，兩宗案件列作「以欺騙手段取得財產」，暫未有人被捕。

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責任編輯：陳梓蔚