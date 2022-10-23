【港區國安法】《蝙蝠俠：黑夜之神》被指國安考慮不能播放　陳國基批報道「非常誤導」

▲ 政務司司長陳國基。（資料圖片）

中環海濱周四（27日）舉行戶外電影放映會，原定播放本港取景的《蝙蝠俠：黑夜之神》，及後被指含有暴力鏡頭，最終改播成另一套電影，《彭博》報道指事件與《港區國安法》有關。政務司司長陳國基昨日去信《彭博》，批評報道「非常誤導」，與事實不符。

陳國基於信件提及，報道指當局禁止播放電影是基於《港區國安法》考慮，雖然報道的內容曾經修改，加入基於暴力的理由，但陳國基認為，大家都期望報導起初部份較為準確。陳國基續指，報道仍然指控香港禁止播放有關電影引起外界關注本港言論自由受損，他對此感到可惜。

他強調，《基本法》及香港人權法保障言論及其他多方面的自由，《港區國安法》確保依法保護香港居民根據法例享有的權利和自由。他重申，特區政府會堅定不移，依法保障市民的人權及自由。

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責任編輯：陳葆琳