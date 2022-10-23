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【好人好事】主動落車推輪椅婆婆過馬路　暖男貨車司機獲讚︰好人必有好報

健康 18:28 2022/10/23

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暖男貨車司機主動落車推輪椅婆婆過馬路，被網民大讚︰好人有好報！

好人好事不嫌多！日前有網民發佈車cam片段，拍攝到一名貨車司機遇見正緩慢過馬路的輪椅婆婆，主動落車相助。片段曝光後，網民紛紛大讚司機好人。

最新影片：

日前，YouTube頻道車CAM特警發佈一則影片，標題為「（好人好事）暖男貨車司機哥哥 斑馬線落車推輪椅婆婆過馬路」，事發地點不明。從片中可見，一名穿紫色長袖衫、戴紅色帽的婆婆正坐在輪椅上，緩慢地過斑馬線，行動甚為吃力。車cam片主見狀也將車停下，耐心等婆婆過馬路。而婆婆正過到馬路中間時，向對面一輛貨車招手，有意讓貨車先行，怕自己耽誤到對方行車。

不過，貨車並無向前行駛，身穿黃色背心的貨車司機反倒主動下車，一邊示意婆婆可先過馬路，一邊迅速走到婆婆身後推輪椅，讓她安全過完馬路，實屬貼心之舉。

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網民激讚好人

常言馬路如虎口，輪椅婆婆獨自過馬路確實有些危險，而貨車司機不但沒有催促，反而極速下車相助，因此片段在網上傳開後，網民紛紛認為該名暖男司機好人；日行一善，值得一讚：

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責任編輯：羅嘉欣

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