【好人好事】主動落車推輪椅婆婆過馬路　暖男貨車司機獲讚︰好人必有好報

▲ 暖男貨車司機主動落車推輪椅婆婆過馬路，被網民大讚︰好人有好報！

好人好事不嫌多！日前有網民發佈車cam片段，拍攝到一名貨車司機遇見正緩慢過馬路的輪椅婆婆，主動落車相助。片段曝光後，網民紛紛大讚司機好人。

最新影片：

日前，YouTube頻道車CAM特警發佈一則影片，標題為「（好人好事）暖男貨車司機哥哥 斑馬線落車推輪椅婆婆過馬路」，事發地點不明。從片中可見，一名穿紫色長袖衫、戴紅色帽的婆婆正坐在輪椅上，緩慢地過斑馬線，行動甚為吃力。車cam片主見狀也將車停下，耐心等婆婆過馬路。而婆婆正過到馬路中間時，向對面一輛貨車招手，有意讓貨車先行，怕自己耽誤到對方行車。

不過，貨車並無向前行駛，身穿黃色背心的貨車司機反倒主動下車，一邊示意婆婆可先過馬路，一邊迅速走到婆婆身後推輪椅，讓她安全過完馬路，實屬貼心之舉。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

網民激讚好人

常言馬路如虎口，輪椅婆婆獨自過馬路確實有些危險，而貨車司機不但沒有催促，反而極速下車相助，因此片段在網上傳開後，網民紛紛認為該名暖男司機好人；日行一善，值得一讚：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞：https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣