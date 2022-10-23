【類鼻疽】袁國勇稱仍未揪出感染源頭　將視察石硤尾及蝴蝶谷配水庫

▲ 袁國勇。（資料圖片）

香港大學微生物學系講座教授袁國勇今（23日）出席活動時表示，要待冬天過後才可考慮放寬口罩令等防疫措施，指過去3年市民對流感病毒等的免疫力大減，憂慮病毒連同新冠病毒一同夾擊，令醫院癱瘓。

袁國勇認為，目前並不適合解除口罩令，至少仍要維持至冬天以後方可放寬，他解釋，現時兒童接種率不理想，一旦放寬或令兒童間出現爆發，及引致更多死亡個案，情況並不理想。

袁國勇又提到，由於過去3年，流感病毒、副流感病毒、呼吸道合胞病毒、腺病毒等傳播率低，市民對這些病毒的免疫力大減，若撤口罩令這些病毒或與新冠病毒一同夾擊，可以引致醫院癱瘓。

另外，深水埗區近日現多宗類鼻疽個案，白田邨一個重建地盤的泥土樣本也驗出對類鼻疽菌呈陽性。袁國勇表示，今年個案較以往多，並明顯集中在某些地方，情況令人擔憂，且暫時亦未能肯定感染源頭，正循泥土、水以及該區常用家居用品三個方向調查，又指深水埗區內有較多的水管維修曾維修，相信要在水管採集更多樣本，現時亦計劃到石硤尾配水庫，以及蝴蝶谷食水主配水庫了解運作情況。

袁國勇續稱，白田邨地盤的泥土已鋪上「熟石灰」，相信危險性已大減，並指若將鼻疽列入法定須呈報傳染病，可助掌握感染及個案情況，但是否落實則交由衛生署決定。

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責任編輯：黃小冰