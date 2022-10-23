【鼎爺談前妻】施明提出離婚是「黐線」　李家鼎對前妻沒怨恨︰我們不是仇人

李家鼎與前妻施明的兒子李泳豪於20日與拍拖2年多的台灣女友Agnes結婚，並在鼎爺的私房菜館註冊和宴請親朋，但席間卻未見施明及其孖生哥哥李泳漢一家，引起外界猜測鼎爺一家不和，鼎爺事後接受訪問強調，泳豪沒有跟施明反目。

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有傳施明因恨抱孫，得知Agnes與李泳豪同為42歲，早已表明不滿，但兒子愛情至上，懶理媽媽反對，堅持與女友同居兼結婚，更有指泳豪結婚擺酒一事，施明要透過報道才得知。

鼎爺與新抱相處融洽

對於施明未有出席兒子的註冊儀式，鼎爺解釋由於前外母年紀老邁，身體不太好，施明需要照顧媽媽而未能出席，並否認泳豪因婚事跟施明反目，強調是外界亂講，沒有此事。

▲ 李泳豪於IG分享婚照，兩人甜蜜錫錫。（IG圖片）

新抱Agnes受訪時對老爺鼎爺讚不絕口，更指對方是一個很溫柔的人：「他就是一個很慈祥的父親，對著我，他會跟我聊煮東西和老一輩的歌手，因為他在我小時候在台灣待過一陣子拍戲，所以他就很喜歡某幾個台灣歌手。」可見鼎爺跟新抱相處融洽。

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鼎爺曾接受TOPick訪問時，強調自己向來站在女人一方，古訓有云「百行孝為先」，他教導一對孖仔必須每日表孝心，更須先孝順媽媽施明。女人經歷10月懷胎後，為照顧孩子，至少再經歷3年眠乾睡濕的日子，還要湊返學放學，買餸煮飯，承受家人各種批評。

女人生仔好辛苦，以前生仔還要和閻羅王握手；男人工作受氣算是甚麼，無人叫你結婚生仔，組織家庭就要負責任。我好串，我是站在女人一方，別人說我縱壞枕邊人，沒辦法了，這就是命。

▲ 鼎爺與施明的關係良好。（相片由受訪者提供）

施明提出離婚是「黐線」

縱然當年是施明提出離婚，鼎爺對前妻不留一絲怨恨，只戲言施明提出離婚是黐線，「她根本找不到另一個李家鼎！」他透露施明曾為離婚憂愁，連兒子也感到不妥。

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「離婚反面的人是壞腦兼黐線，我們不是仇人。」鼎爺感言兩人曾經相愛，「來得開心，去得瀟洒。」身為男人不應心胸狹窄，如果凡事太計較，遲早屈到病，「撼頭埋牆20次也不夠。」不過，鼎爺最介意是被人批評家教問題。

如果我死後有人說李家鼎個仔無家教，我的骨灰都會彈出來，土葬的話就棺材板彈起！無家教這三個字，是數你祖宗！

鼎爺維繫家庭之道並非單靠同枱食飯，而是「打者愛也」，至今仍會扭兒子的耳仔打幾下。他笑言與孖仔的相處像朋友，惟出外見人必須有家教、分尊卑，遵守餐桌禮儀。正如鼎爺的嚴父教落︰「食飯不能發出聲響，雙眼不能四圍望，食不言寢不語。」一對孖仔至今仍有禮逐個叫人食飯，相當有家教。

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責任編輯︰林綺玲