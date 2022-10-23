【中共二十大】一中全會選出新一屆中央政治局常委　本港多個建制政黨恭賀習近平連任

▲ （經濟日報資料圖片）

中共二十大一中全會今天在北京舉行，選出新一屆中央政治局常委，總書記習近平連任。在香港，多個建制政黨，包括民建聯、新民黨和自由黨，均表示恭賀。

民建聯表示，全力支持和擁護以總書記習近平為核心的新一屆中央領導，為國家未來發展掌舵領航，形容是實現二十大制定的偉大藍圖和目標的重要保障；又深信以習近平為核心的新一屆中央領導，心繫香港同胞福祉，實現香港由治及興，是治國理政的重要一環。

新民黨則表示，非常有信心在習近平的領導下，中國將昂然邁向第2個百年目標，強調新民黨將全力配合國家步伐，向世界講好中國故事、傳遞中國聲音。

自由黨指，二十大謀劃的未來發展藍圖中，本港必能在「十四五」規劃、大灣區建設等重要國策下，發揮其獨特地位和優勢，成為國家發展重要引擎，更好融入國家發展大局，並為中華民族的偉大復興，作出應有的貢獻。

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責任編輯：胡偉明