【中共二十大】李家超：正確了解「二十大」精神　有助一國兩制事業行穩致遠

▲ 特首李家超指，正確了解二十大精神，有助「一國兩制」事業行穩致遠。（資料圖片）

中共「二十大」會議昨日（22日）閉幕，「二十大」一中全會今日（23日）北京舉行。特首李家超表示，正確了解「二十大」精神，有助「一國兩制」事業行穩致遠，亦有助香港更好地融入國家發展大局，聚焦發展，改善民生。

新一屆中共中央領導層出爐，7名新任中央政治局常委今日見傳媒，習近平續任中共總書記並發言。李家超於社交網站撰文表示，習近平的話字字珠璣，令他深有感觸，又指「二十大」報告對「一國兩制」的論述是推動香港「由亂到治」走向「由治及興」的重要行動指南，當中提出的新理念、新思想、新戰略，更是香港接下來發展的大方向。

他又提及，未來5年，亦是香港開創新局面、實現新飛躍的關鍵期，在世界百年變局下，香港既有機遇，也有挑戰，但機遇大於挑戰，關鍵是把握大勢，提升自身競爭力。

李家超續指，在中央的全力支持和「一國兩制」的獨特優勢下，香港將繼續砥礪前行，他亦將帶領特區政府團隊團結各界，與大家共同建設一個安居樂業、更有希望、更團結的香港。

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責任編輯：陳葆琳